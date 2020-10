40 000 dolarů za přelet z ukrajinské strany hranice. Policie obvinila dva Slováky a jednoho Maďara z převaděčství

Policie na sociální síti uvedla, že bylo vzneseno obvinění proti dvěma občanům Slovenské republiky a jednomu občanovi z Maďarska, a to ze zločinu převaděčství spáchaného ve spolupachatelství.

„Během operace s krycím názvem SKY policisté z Národní jednotky boje proti nelegální migraci odhalili skupinu pachatelů trestného činu převaděčství. Šlo o opuštěné letadlo v katastru obce Sačurov, které bylo nalezeno 20. 9. 2020. Podle zjištění policie tato skupina pachatelů operovala na území států Slovenska, Maďarska a Polska. Vyšetřovatel obvinil tři osoby, které jsou i občany Ukrajiny,“ napsala policie.

Podle zjištění policie bylo umožněno překročení státní hranice Slovenska z Ukrajiny třem nelegálním migrantům z Afghánistánu. „Samozřejmě za to měli zinkasovat nemalou částku peněz. Migranti se na naše území dostali nelegálně, mimo hraniční přechody v blízkosti obce Beňatina, v sobraneckém okrese. Před svou cestou zaplatili převaděčům 40 000 dolarů,“ stálo dále v příspěvku.

„Pilot migranty vyložil a odevzdal nyní už obviněným, kteří jim zajistili stravu, naložili je do auta a odvezli je směrem do Polské republiky, kde je dne 20. 9. zadrželi příslušníci policie,“ napsali na Facebooku.

Na Ukrajině pak nelegální migranty naložili do dvoumístného sportovního letadla bez identifikačních znaků a spolu s nimi pilot letadla přeletěl přes hranici až na území Slovenska do katastru obče Sašurov, okres Vranov nad Topľou. Zde totiž přistál po jistých technických problémech letadla.

Vyšetřovatel předložil prokurátorovi návrh na vydání podnětu na vzetí do vazby, přičemž dozorující prokurátor a soudce se s tímto návrhem ztotožnili a všichni tří obvinění byli přesunuti do vazby. Za uvedený zločin po prokázání viny hrozí trest odnětí svobody ve výši od 7 do 12 let.

Podvozek jako jedna z možností

V září jsme informovali, že se celkem šest dětí z Afghánistánu dostalo na Slovensko, a to v nákladním prostoru kamionu. Tyto nezletilé osoby bez doprovodu objevila tamní policie ve čtvrtek 24. září v Senici.

Hlídka cizinecké policie z Trnavy byla vyslána k prověření oznámení, že se v jednom ze senických areálů nachází šest osob nezjištěné státní příslušnosti.

„Osoby objevili příslušníci celní správy při kontrole zboží v nákladním prostoru srbského kamionu,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Denisa Bárdyová a dodala: „Hlídka cizinecké policie po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o šest nezletilých osob bez doprovodu, státních příslušníků Afghánistánu.“

Bárdyová dále doplnila, že přivolaní pracovníci úřadu práce, sociálních věcí a rodiny zajistili umístění nezletilých v dětském domově. Ti následně absolvovali i test na onemocnění covid-19.