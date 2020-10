Blaha napsal Čaputové a uvedl, co může „zastavit šílenství“ vlády. Matovič se brání, a zároveň odkazuje na podporu z EU

„Vážená paní prezidentko, jste vrchní velitelkou ozbrojených sil. Žádám Vás, abyste dala příkaz Armádě Slovenské republiky, ať se stáhne z víkendové operace Společná odpovědnost. Je to poslední šance, jak zastavit toto šílenství, které může vyústit v nevyčíslitelné ztráty na lidských životech,“ napsal na úvod poslanec.

Dále napsal, že předseda vlády Igor Matovič a jeho ministři absolutně ztratili kontakt s realitou a místo toho, aby řešili pandemii, prakticky na denní bázi pouze urážejí lékaře, ponižují starosty, kriminalizují opozici a šíří nenávist vůči lidem s jiným názorem.

„Ve slovenské společnosti vytvářejí takovou míru napětí, že pokud dojde k výbuchu, může to ohrozit celý ústavní pořádek Slovenské republiky,“ varoval autor dopisu.

Blaha se domnívá, že celoplošné testování antigenovými testy je zdravotnicky nesmyslné a může ohrozit životy tisíců lidí. Navíc na odběrných místech se může šířit nákaza a lidé mohou umírat.

„Již nyní je nakaženo 300 vojáků. Ptám se – kolik vojáků se nakazí přes víkend? A kolik lékařů? A běžných lidí? A kolik zemře? Kvůli premiérovi Matovičovi. Jste jediná, kdo to může zastavit – vezmete si odpovědnost, že jste tyto lidi nezachránila?“ stojí v dopise prezidentce.

Blaha zdůraznil, že celoplošné testování se premiérovi Matovičovi kompletně vymklo z rukou.

„Nemá ani dostatek lékařů a dnes se je dokonce snažil uplácel 500 eury,“ pokračuje s obviněními poslanec.

Iracionální kroky k totalitě

Blaha upozornil na to, že kdyby zdravotníci opustili nemocnice a šli hromadně testovat lidi, chyběli by ve zdravotnických zařízeních a kvůli tomu by mohli zase jen umírat lidé.

„Předseda vlády je zlomený muž, který už dokáže pouze šířit nenávist,“ uvedl Blaha.

Přišel s myšlenkou, že Čaputová je jediná, kdo může zastavit iracionální kroky tohoto pána, které mohou mít „nedozírné následky na celý národ“.

„Lidé jsou zoufalí. Zaměstnavatelé jim na pokyn vlády vyhrožují, že je připraví o příjem či práci, pokud se nepůjdou dát testovat. Testování mělo být dobrovolné, ale zcela zjevně nebude,“ přináší další argumenty Blaha.

Podotkl, že jde o takový flagrantní zásah do lidských práv, že po tomto aktu kolektivního znásilnění už nelze o Slovensku hovořit jako o svobodné či demokratické společnosti.

„Za jeden víkend se proměníme na obyčejnou totalitu,“ upozornil.

Blaha měl rovněž odvahu napsat, že ji Matovič jako hlavu státu zesměšňoval a že prezidentčiny pravomoci nejsou jen dekorativní.

Matovič, EU a Slovensko

Předseda slovenské vlády Igor Matovič na svém Facebooku připomněl, že předsedkyně EK Ursula Von der Leyenová zdůraznila, že „masové testování“ populace bude klíčem k překonání pandemické krize.

„Vyzvala státy EU, aby se dohodly na společných standardech pro rychlé testování na bázi antigenových testů na covid-19 a také na vzájemném uznávání výsledků rychlých testů v celé Evropské unii,“ uvedl premiér.

Za tento výrok Matovič sklidil vlnu kritiky. Tady jsou jen některé poznámky.

„Ano, Evropská komise podporuje i dovoz odřezávačů hlav, tak je jen posloucháme, určitě to s námi myslí dobře, demente?“ zareagoval Slavo Tesak.

„A co lékaři, kteří to považují za šílený hazard, pane premiére?“ ptá se Boris Burger.

„A najednou Slovensko jde jako první i za cenu vyhrožování sankcí apod. Zajímavý způsob, jak se ukázat v EU, že jsme hloupý národ“ vyslovil se Martin Sklenička.

„A když Leyenová řekne, že máme skákat z mostu, tak budeme?“ ptá se Milan Šoška.