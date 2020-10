„Kolaps a šílenství po celém Slovensku.“ Blaha se vyslovil k celoplošnému testování na koronavirus

„Na Slovensku je kolaps. Podívejte se, jaké obrovské kolony se tvoří na odběrných místech pro automobily. Toto je čisté šílenství. A totéž se odehrává po celém Slovensku,“ píše Blaha.

„Ti, kteří šli na testování pěšky, stojí v hloučku v nekonečných řadách (…) Premiér Matovič tu vykřikoval, prý ,darebáka‘ porazíme jedině tak, že snížíme mobilitu a nebudeme se setkávat s jinými lidmi (…) A teď tu najednou zorganizoval povinnou celoslovenskou street-party – lidé se v tisícovkách setkávají, kašlou na sebe, chrchlou a možná šíří nemoc. Chaos, toto je čistý chaos,“ pohoršuje se poslanec.

Podle něj je akce uspořádaná slovenskými úřady „darem z nebe“ pro nákazu. „Jak to, že nekoná NAKA? Prosím, odkládejte si fotky z dnešní testovačky - může to být důkazní materiál pro trestní oznámení. Po tomto víkendu musejí padat hlavy. (…) Otázka nezní, kolik lidí se dosud nakazilo covidem. To se nedozvíme. Otázka zní, kolik lidí o víkendu nakazí covidem Igor Matovič svou nesmyslnou spartakiádou,“ komentuje.

Na závěr svého příspěvku poslanec udeřil na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ta dle něj mohla celoplošnému testování zabránit.

Připomeňme, že Čaputová dříve vyzvala premiéra Matoviče, aby plošné testy proběhly tam, kde budou zabezpečené odběry. Vyzvala rovněž k přezkumu podmínek zákazu vycházení a vyzývá k dobrovolnému testování.

Celoplošné testování se týká obyvatel mezi 10 a 65 lety věku. Provedením akce bylo pověřeno ministerstvo obrany země, pomáhají ale také policisté, zástupci úřadů, dobrovolníci a 50 pozvaných vojenských mediků z Rakouska.

Kvůli epidemiologické situaci platí na Slovensku od 1. října nouzový stav. Od 24. října do neděle 1. listopadu platí v zemi zákaz vycházení s výjimkou cest na testy, do práce a zajištění nezbytných potřeb či pobytu v přírodě v okrese bydliště.