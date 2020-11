Bývalý ruský velvyslanec poděkoval Slovákům za úsilí o zachování historické pravdy a péči o hroby rudoarmějců

„V souvislosti s ukončením mise velvyslance Ruska na Slovensku bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za váš laskavý přístup, spolupráci a pomoc, kterou jste poskytli mně a mým kolegům při práci na posílení vztahů mezi našimi zeměmi a národy,“ uvedl diplomat.

Fedotov neskrýval svou hlubokou sympatii, kterou cítí vůči Slovensku.

Přiznal, že celé ty roky, co působil v této zemi, se tam vždy cítil v kruhu přátel, cítil neviditelné nitě spojující Rusy a Slováky s tradicemi vzájemné úcty, duchovní a kulturní blízkosti, přátelských vztahů mezi lidmi.

„Na tomto, a to bez nadsázky, spolehlivém základě, se nám společně s vámi podařilo zachovat a v mnoha oblastech i znásobit vše, co je pozitivní a sjednocující, co v celé naší společné historii určovalo duch a povahu rusko-slovenských vztahů: dědictví našich společných hrdinských bojů proti fašismu, vysoká úroveň důvěry, aktivní a produktivní politický dialog, vzájemná dispozice pro postupný rozvoj našich vazeb ve všech oblastech,“ poznamenal Fedotov.

Zároveň uznal, že při zachování odlišných přístupů k řadě aktuálních otázek dvoustranné a mezinárodní agendy zůstávají Rusko a Slovensko navzájem zainteresovanými obchodními a ekonomickými partnery, udržují pozitivní kontinuitu ve vědecké a technické spolupráci a posilují humanitární vazby.

Zvláštní pozornost v tomto projevu na rozloučenou byla věnována tématu dějin a postoji k pomníkům.

„Samostatně bych chtěl vyjádřit svou hlubokou vděčnost našim slovenským přátelům a krajanům za vytrvalé úsilí o zachování historické pravdy o událostech druhé světové války, o péči o památky a hroby 63 518 vojáků Rudé armády, kteří zemřeli za osvobození Slovenska. Pokračující práce na zachování jejich paměti budou vždy hrát důležitou roli ve vztazích mezi našimi zeměmi,“ zdůraznil Fedotov.

Diplomat neopomenul ani úspěchy v jiných sférách. Podle jeho slov se objevují nové slibné projekty, vytvářejí se meziregionální vztahy a vztahy mezi městy, nové příležitosti otevírají „lidovou diplomacii“, turistické a vzdělávací výměny.

„Je mi potěšením konstatovat přetrvávající zájem o ruský jazyk a Rusko obecně, o jeho kulturu, která přetrvává ve slovenské společnosti. Stručně řečeno, v našich vztazích se Slovenskem byly vytvořeny nezbytné základy, které nám umožňují dívat se s optimismem do budoucnosti za každého počasí,“ podotkl.

Jak svědčí četné reakce sledujících, Slováci vysoce ocenili práci Alexeje Fedotova během jeho působení na jejich území. Nejvýstižnější komentář patří Editě Edit Oláhové.

„Vaše Excelence, přeji Vám hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Díky Vám se část slovenské veřejnosti vrátila k ruskému jazyku, ruské kultuře a umění. Donedávna se rozvíjely obchodní vztahy, které Slovensko potřebuje. A co je bytostně pro mě důležité, je oživení protifašistických tradic, které hluboce zasáhly do pevného přátelství mezi našimi národy. Nikdy nezapomenu na výstavu o bitvě u Stalingradu přetavené do umění, kterou jsme měli instalovanou v naší knihovně. I to je pečeť aktivit velvyslanectví. A zároveň to nejdůležitější je rozměr přátelství mezi našimi národy, které jste pěstovali a rozvíjeli v každém koutě mé domoviny,“ uvedla.