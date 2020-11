Během soboty se na Slovensku otestovalo přes 2,5 milionu lidí. Matovič slibuje druhé kolo

Ministr obrany Slovenska Jaroslav Naď během nedělní tiskové konference vlády informoval, že se sobotního testování zúčastnilo 2 581 113 lidí, pozitivní výsledek testu mělo 25 850 osob. Akce dle něj proběhla výborně s výjimkou některých problémů, které označil za zanedbatelné.

„Nejvyšší pozitivitu zaevidovalo regionální velitelství operace v Žilině, Topoľčanech, Ružomberku a Prešově,“ sdělil ministr.

Slovenský premiér Igor Matovič ze své strany vyzval občany s potvrzeným koronavirem, aby nastoupili do desetidenní karantény. Ostatní by podle něj měli nadále dodržovat zavedená hygienická opatření.

Dodal rovněž, že Slovensko určitě čeká druhé kolo celoplošného testování, připustil ale, že v pár okresech by to být nemuselo. Záležitost by ještě měla být projednána s odborníky.

„Ideální by bylo, aby druhé kolo bylo všude. Možná u jednoho, dvou (okresů, pozn. red.) nebude,“ uvedl.

Policie varuje, aby lidé testy neopakovali

Dodáme, že v neděli slovenská policie oznámila několik případů opakovaného testování, které se pokusili dělat občané s pozitivními výsledky na koronavirus. Podobné kroky dle strážníků představují nebezpečí pro lidi ve frontách a členy odběrových týmů, kteří nemají ochranné obleky.

„Od včerejšího dne jsme do této chvíle zaznamenali 24 případů opakovaných testů. To znamená, že občané, kterým vyšel test pozitivní, si šli jeho výsledek ,ověřit‘ na jiné odběrné místo. Udělali tak navzdory jednoznačnému varování, aby tak nečinili,“ uvádí se ve zprávě.

„Všichni pozitivně testovaní občané přitom dostali jednoznačné pokyny ohledně povinné karantény a dalších postupů, které ignorovali. Policie aktivně řeší uvedené případy a občany vyšetřuje z podezření ze spáchání trestného činu šíření nebezpečné nakažlivé lidské nemoci,“ dodává se.

Celoplošné testování na nový koronavirus začalo na Slovensku v sobotu ráno a skončí dnes v neděli. Na otestování funguje v zemi několik tisíc odběrových míst, která se zavřou ve 22:00.