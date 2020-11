Kam můžete jet i bez testu? Podívejte se, co se na Slovensku po víkendu mění

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.

Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.

Test může žádat i zaměstnavatel

Zákaz vycházení neplatí ani pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19 a mají o tom doklad, který není starší více než tři měsíce. Stejně pro ty, kterým bylo onemocnění diagnostikováno v období od 1. srpna do 15. října 2020.

Výjimku ze zákazu mají i osoby, jejichž zdravotní stav nebo zdravotní kontraindikace neumožní provedení testu. Platí i pro lidi se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, lidi s těžkou poruchou autistického spektra nebo lidi s těžkým, vrozeným nebo získaným imunodeficitem, jakož i pro onkologické pacienty.

Zaměstnavatelé nebo provozovatelé mohou také vyžadovat potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu nebo certifikát s negativním výsledkem antigenního testu z plošného testování.