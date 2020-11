Matovič si udělal srandu z testování a přehnal to. Uražení lidé jsou v šoku

Premiérovi stačilo s humorem napsat pouze jednu větu k výsledkům plošného testování a na sociální síti se objevily tisíce komentářů ohledně jeho výroku.

„3 milióny úspěšně očipovaných,“ konstatoval politik.

Jak ukazuje reakce sledujících, lidem do smíchu vůbec nebylo.

„Toto může napsat premiér Slovenské republiky? Vždyť se lidem vysmívá do očí!“ nechápe chování Matoviče Mária Klukošová.

„Měl byste se zamyslet nad tím, kolik vám je let, jakou pozici zastáváte a zda jsou potřebné ty trapné a ubohé statusy hodné 14letého fracka. Podle mě Vás ve škole šikanovali a takto si to kompenzujete, jinak si to vysvětlit neumím,“ adresovala kritiku vrcholnému politikovi Barbora Bežillová.

Došla trpělivost i těm, kteří patří mezi zastánce Matoviče.

„Igore, jsem tvůj volič a upřímně se stydím za formu tvé komunikace, mě osobně už uráží, a to mám docela vyvinutý smysl pro humor. Stačilo napsat ‚děkuji‘, ale tímto kokotizmem to zas jen tlačíš dolů. Škoda,“ zareagoval Bohdan Cichacký.

Jiní otevřeně napsali, proč na testy šli.

„Je třeba si to trošku uvědomit s těmi statusy. Zaprvé nejsou hodné premiéra Slovenské republiky a za druhé z těch 3 milionů otestovaných, jakože dobrovolně na sílu, byla minimálně polovina na testech proto, aby zítra mohli jít do práce,“ vysvětlil uživatel se jménem Rudy Marman.

Za premiéra se stydí také komentující Marianna Bart.

„To je od vás krásné pane premiére, nestačilo, že jste z nás udělal stádo ovcí, které povinně muselo jít na test... a dnes od vás tato nemístná satira, fuj stydím se za vás, co jste vlastně za člověka?“ dotazuje se.

O tom, co se skutečně děje na Slovensku a jak by se měl chovat předseda vlády, napsala také Monika Ivančáková.

„Pane Matoviči, vy si z toho děláte srandu, ale lidé a podnikatelé jsou již zoufalí, mnoho lidí by přišlo o práci, kdyby nešli na ty vaše nepřesné testy. Mnozí podnikatelé již zkrachovali a sotva se někteří udrží, jim jste měl pomoci. Já osobně jsem šla na testy ne z vlastní vůle, ale násilně, kvůli práci samozřejmě. Nevím, co máte v plánu ještě udělat se Slovenskem, ale řiďte zemi zodpovědně, aby Vám lidé věřili .Vaše výhrůžky, váš slovník a zákazy jsou nehodné premiéra, o statusech na FB nemluvě,“ vyslovila se.

Zmiňme zde, že projekt plošného testování podrobila kritice řada významných slovenských politiků. Mezi nimi například Robert Fico, Ľuboš Blaha nebo Eduard Chmelár.