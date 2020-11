Plošné testování na Slovensku odhalilo přes 38 tisíc infikovaných z 3,6 milionu testů

Co se týče jednotlivých protestování okresů, nejlépe jsou na tom okresy Revúca a Banská Štiavnica, nejhorší jsou pak Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov.

Premiér konstatoval, že běžně jsou na Slovensku schopni identifikovat 2 500 lidí denně. Během víkendu se však podle jeho slov podařilo výrazně rychleji odhalit nejvíce lidí s největší virovou náloží. Pokud by nebyli v karanténě, nakazit by mohli dalších zhruba 50 000 lidí.

„Právě toto je nejdůležitější během epidemie - velmi rychlým způsobem identifikovat co nejvíce lidí, kteří to mohou šířit dál, dát je do karantény a ochránit takovým způsobem desítky, až možná stovky tisíc lidí,“ uvedl Matovič.

Bez testu jen někam

Nutno podotknout, že na Slovensku se od pondělí mění pravidla při zákazu vycházení, který platí do 8. listopadu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeném po 29. říjnu nebo antigenovým testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou.

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.

Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.