Blaha o teroristickém útoku ve Vídni: Kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami?

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na sociální síti vyslovil k teroristickému útoku ve Vídni, k němuž došlo včera, v pondělí 2. listopadu. Upozorňuje na to, že islámský terorismus je blíže, než se může zdát,a zároveň se ptá, kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami…

Hned v úvodu dává slovenský politik najevo, že to, co se včera odehrálo ve Vídni, se týká i Slováků. Islámský terorismus je totiž blíže, než se může na první pohled zdát.

„Když islámští džihádisté ​​vraždili Armény v Arcacu, mnozí mávli rukou – prý je to daleko. Když chtěli fanatici z Islámského státu svrhnout sekulární vládu v Sýrii, mnozí mávli rukou – prý ta vláda byla i tak špatná. A ještě kopali do Putina za to, že to tam vyčistil,“ poznamenává.

V této souvislosti zmiňuje i nedávné incidenty, které se odehrály ve Francii: „Když islámští teroristé zavraždili ve Francii učitele či odřízli hlavu knězi, mnozí jen odfrkli – daleko. A prý si máme zvykat. Na multikulturní „obohacení“.“

„Teď to mají ve Vídni. Co by kamenem dohodil ze Slovenska. Teroristický útok. Islámský stát. Mrtví lidé. Nevinné oběti. Hrůza. Strach. Kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami?“ ptá se znepokojeně politik a dodává: „Teroristé klepou na dveře. Na naše dveře. Ještě stále má někdo chuť to zlehčovat?“

Blaha rovněž připomněl, že když se před volbami s kolegy ze Směru-SD vydali do no-go zóny ve švédském Malmö, kde džihádistické gangy právě zastřelily mladou ženu, mnozí nad tím mávli rukou – proč to zveličovat. „A prý krajní pravice a xenofobie. A tak,“ podotkl.

Následně Blaha všechny upozorňuje na to, že Vídeň je i jejich, a dokazuje to několika příklady z minulosti: „Štúrovci tam založili první Slovenskou národní radu. Milan Hodža tam bojoval za Slováky během války. Od Bruna Kreiského se odvíjela i naše sociální demokracie. Na neutralitu Rakouska jsme hleděli jako na vzor, když nás hnali do NATO.“

Kromě toho politik argumentuje tím, že v tomto rakouském hlavním městě pracuje spousta Slováků a lidé tam jezdí na vánoční trhy.

„Je to i naše Vídeň, naše ohrožení, útok na nás,“ poznamenává.

A následuje série dotazů: „Ještě chce někdo tvrdit, že jsme neměli zarazit migrační kvóty? Ještě chce někdo vyčítat Robertu Ficovi, že zde nechce ucelené muslimské komunity? Ještě chce někdo tvrdit, že jsme neměli odmítnout Marrákešský kompakt? Ještě chce někdo podporovat aktuální nesmysly z EU o přerozdělování migrantů? Ještě chce někdo říkat, že jsme rasisté jen proto, že tu nechceme terorismus?“

„Chraňme si naše děti, naše rodiny, naši identitu, naši mírumilovnou kulturu. Před teroristy, před islamisty, před náboženskou nenávistí. Nevpusťme to sem. Jsme s Tebou, Vídeň!“ uzavřel celou věc politik.

Útok ve Vídni

Skupina neznámých pachatelů v pondělí večer zorganizovala sérii útoků v centru Vídně, podle posledních informací zemřelo 18 lidí, dalších 15 bylo zraněno. Jeden z útočníků byl zabit, ostatní se mohli skrýt. Rakouské orgány celý incident považují za teroristický útok.

Motivy, přesný počet a identita útočníků zatím nejsou známy. Bezpečnostní složky situaci nekomentují, protože operace ve Vídni stále pokračuje. Občanům města bylo nařízeno, aby zůstávali doma. Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil, že operace potrvá ještě několik hodin. Zároveň vyzval občany, aby se před opuštěním svého domova seznámili s aktuální situací.

K sérii útoků došlo v pondělí večer v centru rakouského hlavního města. Nejdříve se okolo 20:00 začalo střílet v ulici Seitenstettengasse – nedaleko tohoto místa se nachází synagoga, proto se v prvních zprávách mluvilo o tom, že právě ona byla cílem útočníků.

Celkově policie a Ministerstvo vnitra Rakouska informovaly o šesti místech útoků. V médiích se prakticky hned začaly objevovat informace o zajetí rukojmích, ale tyto zprávy nebyly potvrzeny. Stejně tak nebyly potvrzeny informace o zadržení části útočníků. Rakouská televize zveřejnila záběry zadržení skupiny mužů, ale později ministr vnitra Karl Nehammer nepotvrdil tyto zprávy, po útočnících stále pátrá policie.