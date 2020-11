Směr-SD svolává mimořádnou schůzi slovenského parlamentu k vyslovení nedůvěry vládě

Ten zároveň ozřejmil, že v nejbližších dnech chce strana oslovit další opoziční a nezařazené poslance, aby se podařilo získat potřebných 30 podpisů na svolání mimořádné schůze. Jak ale předseda strany toto své rozhodnutí odůvodňuje?

„Porušování ústavy, porušování základních lidských práv a kradení této vlády. To jsou hlavní důvody, proč jí chceme vyslovit nedůvěru,“ uvedl šéf Směru.

Svůj záměr o podání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Fico oznámil již minulý týden, kdy podrobněji vysvětloval důvody takového rozhodnutí. Straně Směr-SD se například nelíbil způsob, jakým bylo zorganizováno a zabezpečeno celoplošné testování obyvatel Slovenska na koronavirus, které se konalo 31. října a 1. listopadu.

„Víkendové celoplošné testování je nesmyslné a lékaři správně upozorňují, že se při něm může nakazit více lidí, než kdyby zůstali doma,“ upozornil Fico, podle kterého vláda lže, když říká, že testy jsou dobrovolné.

Ficovi vadí i možné porušení ochrany osobních údajů, když bude certifikát o negativním výsledku testu požadovat prodavačka či pracovník soukromé bezpečnostní služby.

„Kdyby testování bylo skutečně dobrovolné, řekl bych vám ‚nechoďme‘. Ale nemám právo vám komplikovat život,“ uvádí.

Šéfovi opoziční strany se rovněž nelíbí ani samotný nákup antigenních testů od trnavské firmy. Podle něj je její majitel osobně napojen na Matoviče, který sám pochází z Trnavy, a ministra hospodářství Richarda Sulíka (SaS). Fico tvrdí, že firma při prodeji testů státním hmotným rezervám vydělala přes 14 milionů eur (zhruba 396 milionů korun).

Testování na Slovensku

První celoplošné testování proběhlo o víkendu. Lidé s negativním výsledkem dostanou certifikát, který jim od pondělí umožní se volně pohybovat. Jinak na Slovensku až do 8. listopadu platí omezení pohybu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeného po 29. říjnu nebo antigenním testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou.

Během uplynulého víkendu se celoplošného testování na koronavirus SARS-CoV-2 zúčastnilo 3 625 332 lidí. Z tohoto čísla bylo celkem 38 359 lidí pozitivních, což činí 1,06 procenta.

Bez testu jen někam

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit jen nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.



Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.