„Volba mezi čertem a ďáblem.“ Chmelár uvedl, jaký je hlavní rozdíl mezi Trumpem a Bidenem

Mezitím, co se prezidentské volby ve Spojených státech blíží do zdárného finále, slovenský historik a analytik Eduard Chmelár se pokusil rozluštit, co máme čekat v případě vítězství toho či onoho kandidáta. Nehledě na určité a občas zásadní rozdíly ve vnitřní politice, pro Evropu má největší význam chování budoucího amerického lídra ve vztazích se svými zahraničními partnery.

Chmelár ve svém příspěvku na Facebooku dospívá k závěru, že oba kandidáti mají v mezinárodní politice vesměs obdobné cíle. Jde jim především o posílení amerického vlivu ve světě, i když prosazují poněkud odlišnou strategii při sledování tohoto globálního cíle. Trump se například více soustředí na budování a upevnění vlastní armády, zatímco Biden spoléhá na posílení spolupráce s americkými spojenci a klade důraz na závazky v rámci mezinárodních organizací.

„Když analyzujeme zahraniční politiku obou hlavních kandidátů, zjistíme, že se na 90 a možná víc procent shodují. To, co je odlišuje, je spíš metoda. Trumpovo heslo Amerika first je nacionalistické, Bidenova vize amerického prvenství imperiální. V obou případech jim však jde o zachování globální moci Spojených států,“ píše slovenský expert.

Představa o tom, že politika Donalda Trumpa vůči Rusku bude příznivější, než ta, co prosazoval Barack Obama s Joem Bidenem, se také ukázala být mylná. Nehledě na přátelštější a konstruktivnější vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, během posledních let Washington rozšířil protiruské sankce a odstoupil od bilaterálních smluv v oblasti kontroly zbrojení.

Sčítání hlasů

Momentálně ve Spojených státech probíhá sčítání hlasů a očekává se, že výsledek voleb rozhodne několik klíčových států. Prezident Donald Trump již prohlásil, že se připravuje na oslavu svého vítězství. Současná hlava státu se totiž nechala slyšet, že předhání demokratického kandidáta Joea Bidena v Ohiu, Texasu, na Floridě, v Georgii, Severní Karolíně, Pensylvánii, Michiganu a ve Wisconsinu.

„Nepotřebujeme ani všechny tyto státy k vítězství,“ řekl Trump a poděkoval Američanům za jejich podporu.

Trump také uvedl, že v zemi dochází k mnoha volebním podvodům.

„Chceme, aby celé hlasování skončilo, nechceme, aby demokraté našli nové hlasovací lístky,“ dodal.

Kromě toho je připraven obrátit se na Nejvyšší soud se žádostí o vyřešení otázky volebních výsledků.

To, jak probíhá sčítání hlasů, zjistíte v našem článku zde.