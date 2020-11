„Pravidla musí platit pro všechny.” Slovenský premiér Igor Matovič se ocitl v karanténě

Předseda slovenské vlády Igor Matovič informoval o odchodu do domácí karantény. Důvodem je to, že slovenský politik byl kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Zdůraznil rovněž pozitivní význam plošného testování na Slovensku, které označil za jadernou zbraň proti covidu-19.

Dnes na svém facebookovém účtu premiér SR Igor Matovič sdělil, že odchází do domácí karantény, a to kvůli kontaktu s osobou, jež měla pozitivní test na koronavirus.

„No…Pravidla musí platit pro všechny stejně…Jelikož jsem byl v kontaktu s pozitivně testovaným…Hlásím odchod do domácí karantény. Konec hlášení a držte se,” napsal politik.

Na konci příspěvku Matovič vyslovil přesvědčení, že Slováci dokážou zvládnout koronakrizi, i když to nebude snadné. Opakovaně podotkl, že plošné testování je velice účinný nástroj v boji s pandemií, dokonce ho označil za slovenskou jadernou zbraň proti covidu-19.

Bez testu jen někam

Na Slovensku se od pondělí mění pravidla při zákazu vycházení, který platí do 8. listopadu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeném po 29. říjnu nebo antigenovým testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou v noci.

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.

Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.