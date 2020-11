Rakouský ministr vnitra přiznal chybu při předávání údajů ze Slovenska o vídeňském pachateli

„V posledních hodinách se objevila informace, že slovenská tajná služba nějakou dobu před teroristickým útokem informovala úřad pro ochranu ústavy (kontrarozvědka při rakouském ministerstvu vnitra – pozn.) o pachateli, který si pravděpodobně chtěl koupit munici,“ řekl ministr na tiskové konferenci ve Vídni.

„Dále se zřejmě v komunikaci něco zvrtlo. Z tohoto důvodu dnes navrhnu Radě národní bezpečnosti, aby zřídila nezávislou vyšetřovací komisi, která prošetří, kde se stalo něco, co se stát nemělo. Kde je třeba kontrolovat, abychom mohli lépe chránit náš systém před nebezpečnými lidmi.“

Karl Nehammer rovněž uvedl, že všech 14 zadržených pro podezření z účasti na vídeňském teroristickém útoku má migrační minulost, někteří z nich nemají rakouské občanství.

„Zadržené osoby ve věku od 18 do 28 let, všechny s migrantskou minulostí a některé z nich nejsou rakouskými občany. Probíhá vyšetřování pro podezření z účasti v teroristickém sdružení,“ prohlásil ministr na tiskové konferenci.

Rakouské ministerstvo vnitra předem neinformovalo ministerstvo spravedlnosti o pokusu militanta z Vídně koupit munici na Slovensku

Rakouské ministerstvo spravedlnosti nebylo předem informováno ministerstvem vnitra, že slovenská policie zaregistrovala pokus pachatele střelby ve Vídni nakoupit munici již v létě 2020. Ve středu to sdělila mluvčí rakouské prokuratury prostřednictvím rozhlasové stanice O-1.

„Vídeňská prokuratura byla v noci, kdy došlo k teroristickému útoku, informována o tom, že se podezřelý z trestného činu pokusil v červenci koupit na Slovensku munici. Předtím o tom prokuratura nevěděla,“ odpověděla Nina Busseková, mluvčí státního zastupitelství, na otázku, zda bezpečnostní síly varovaly rakouské justiční orgány předem o pokusu mladého muže koupit munici na Slovensku.

„Je ze zákona povinen neprodleně informovat prokuraturu, pokud z pozorování vyplývá podezření na trestný čin,“ řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti a dodala, že ve výjimečných případech může být předání údajů odloženo o tři měsíce.

Rakouské ministerstvo spravedlnosti konstatovalo, že „obecně je za kontrolu [pachatele trestného činu] a bezpečnost po podmíněném propuštění odpovědný státní úřad pro ochranu ústavy a boj proti terorismu (regionální kontrarozvědka při ministerstvu vnitra – pozn.)“.

Rakouská tisková agentura s odvoláním na slovenskou policii dříve informovala o tom, že Bratislava varovala rakouskou policii před neúspěšným pokusem vídeňského pachatele o nákup munice na Slovensku v létě kvůli chybějícímu zbrojnímu průkazu. Pokud by ministerstvo spravedlnosti o tom dostalo informace od ministerstva vnitra předem, bylo by to důvodem k opětovnému zatčení střelce, protože ten byl propuštěn z vězení na podmínku. Rozhodnutí soudu stanovilo, že mladý muž musí být pod dohledem po dobu tří let.

Teroristický útok ve Vídni

Ve Vídni se 2. listopadu střílelo na šesti místech, a to včetně okolí synagogy. V důsledku útoku byli zabiti čtyři lidé a 22 bylo zraněno. Jeden zločinec byl policií zlikvidován, byl stoupencem teroristické skupiny Islámský stát* (IS). Policie se domnívá, že střílelo několik dobře vyzbrojených lidí. Rakouské orgány tento incident označily za teroristický útok. Podle policie střelbu ve Vídni provedl 20letý Kujtim Fejzulai s dvojím občanstvím Rakouska a Severní Makedonie. V dubnu 2019 byl odsouzen k 22 měsícům odnětí svobody za pokus odjet do Sýrie a připojit se k teroristické organizaci IS*, ale v prosinci 2019 byl podmínečně propuštěn na svobodu.

*Islámský stát je teroristická organizace, která je v Rusku zakázána