Půjde Čaputová znovu do karantény? Museli se do ní tento týden uchýlit již dva přední slovenští politici

Po slovenském premiérovi Igoru Matovičovi ve středu ohlásil odchod do karantény i ministr obrany Jaroslav Naď. Stejně jako premiér byl v kontaktu s pozitivně testovaným. Podle mluvčího prezidentského paláce Martina Strižince o preventivním odchodu do domácí izolace prezidentky Zuzany Čaputové se zatím rozhoduje.

„Dnes jsem byl opět preventivně negativně testován přes antigenní test a v pátek budu testován opět přes PCR. Další kroky budou záležet na výsledku pátečního testování,” uvedl Naď ve středu v noci na sociální síti.

Matovič to oznámil ve středu odpoledne na sociální síti.

„No…Pravidla musí platit pro všechny stejně…Jelikož jsem byl v kontaktu s pozitivně testovaným…Hlásím odchod do domácí karantény. Konec hlášení a držte se,” napsal politik.

Zdůraznil také, že plošné testování je velice účinný nástroj v boji s pandemií, dokonce ho označil za slovenskou jadernou zbraň proti covidu-19.

Pokud by se onemocnění covid-19 u premiéra potvrdilo, bude se podle slov mluvčího prezidentského paláce Martina Strižince řešit situace s prezidentkou, která se setkala s premiérem těsně před tím, než se dozvěděl o svém kontaktu s nakaženým. Zatím však stále není jasné, zda Čaputová bude muset jít do preventivní karantény.

„Zatím na to neznáme odpověď. Paní prezidentka se poradí s kompetentními a na základě toho se rozhodne, jaká opatření bude muset přijmout,” vysvětlil.

Do karantény zatím nepůjdou ani poslanci OĽaNO, kteří byli v parlamentu v kontaktu s Matovičem. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.

„Poslanci neví o tom, že by byly v kontaktu s pozitivní osobou a ani nejeví žádné příznaky nemoci, v souladu s hygienickými doporučeními se na nich karanténa nevztahuje,” řekl Šipoš.

Podle nařízení slovenské vlády musí jít do preventivní domácí karantény každý, kdo byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou alespoň 15 minut na vzdálenost méně než dva metry. Následně by měla taková osoba absolvovat PCR test. Toto pravidlo by se tedy na prezidentku i poslance OĽaNO vztahovalo až v případě, že by premiér Matovič dostal pozitivní výsledek testu.

Připomeňme, že v červnu se již musela slovenská prezidentka uchýlit do karantény poté, co přišel jeden ze zaměstnanců kanceláře do kontaktu s nakaženou osobou. Prezidentka proto tehdy zrušila svůj pracovní program a zůstala v domácí karanténě.

Testování na Slovensku

První celoplošné testování proběhlo o víkendu. Lidé s negativním výsledkem dostanou certifikát, který jim od pondělí umožní se volně pohybovat. Jinak na Slovensku až do 8. listopadu platí omezení pohybu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeného po 29. říjnu nebo antigenním testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou.

Během uplynulého víkendu se celoplošného testování na koronavirus SARS-CoV-2 zúčastnilo 3 625 332 lidí. Z tohoto čísla bylo celkem 38 359 lidí pozitivních, což činí 1,06 procenta.