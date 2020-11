Slovensko chystá druhé kolo testování na covid-19. Kdo se ale nezúčastnil toho prvního, na druhé nesmí

Resort zdravotnictví to mimo jiné zdůvodňuje tím, že pro takové lidi i nadále platí zákaz vycházení podle vládního usnesení z 28. října. Pro takové lidi však platí výjimka pro cestu na testování, ale pouze pokud jde o PCR testy.

Karanténa jako překážka pro testování

Rovněž se uvádí, že osoby, které se nachází v karanténě s jinými osobami s pozitivním výsledkem testu, se nesmí účastnit dalšího plánovaného testování antigenními testy, a to ani v případě, že byl jejich antigenní test negativní.

Člověk s negativním výsledkem testu, který žije s jinou osobou s pozitivním testem, musí zůstat v nařízené izolaci, dokud neuplyne její doba. Resort zdravotnictví připomíná, že v každém okresním městě budou zřízeny testovací místa na antigenní testování. Na nich se lidé budou moci dát znovu otestovat a následně dostanou nový certifikát, kterým se budou moci prokázat.

Druhé plošné testování

Karanténa pro pozitivně testované osoby skončí po deseti dnech za podmínky, že poslední tři dny neměly klinické příznaky, nebo, pokud nepřišly do úzkého kontaktu s osobou pozitivní na koronavirus. Na nejbližší víkendové plánované testování (7. a 8. listopadu) tedy jít nemohou. Po deseti dnech budou pro výjimku ohledně zákazu vycházení potřebovat potvrzení od lékaře o tom, že v posledních třech měsících překonali onemocnění covid-19.

Resort zdravotnictví také zmiňuje, že díky prvnímu kolu testování se podařilo zachytit velké množství infikovaných lidí. Dodává však, že i přesto antigenní testy neodhalily spoustu infikovaných, a to kvůli nižší citlivosti.

Z tohoto důvodu je právě naplánováno i druhé kolo plošného testování, které se bude konat již tento víkend 7. a 8. listopadu 2020, a to v rámci 45 okresů. Je určeno pro lidi (kromě výjimek stanovených usnesením Vlády SR) nad 10 let, kteří se zdržují v územních obvodech okresů, v nichž počet lidí s pozitivním výsledkem testů dosáhl v rámci celoplošného testování obyvatel hranici 0,7 % a více, a také pro lidi, kteří potřebují navštívit tyto okresy v termínu od 9. do 14. listopadu 2020.

Pro tzv. červené okresy je na sobotu naplánováno 2 805 odběrových míst a 2 715 týmů. V neděli by se testování mělo realizovat v 2 751 odběrových místech a zajistit by ho mělo 2 683 odběrových týmů. Přesný počet odběrových míst má být ještě zveřejněn, ale předběžně Ozbrojené síly SR plánují testovat na stejných odběrových místech, jako v rámci celoplošného testování. Totožné by měly být i odběrové týmy. Pro veřejnost budou odběrová místa přístupná od 08.00 do 20.00 hod.

Koronavirus na Slovensku

V současné době je na Slovensku 68 734 pozitivně testovaných osob. Od začátku vypuknutí onemocnění se u našich sousedů udělalo 858 479 laboratorních testů. Počet aktivních případů je 52 022.

Z nemoci se vyléčilo již 16 426 pacientů, ale koronaviru bohužel podlehlo 286 osob.