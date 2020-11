Antigenní testy jako hrnce na hašení požárů. Matovič kritiku své iniciativy vyvrátil opisně

„Včera jsme v 45 červených a 13 zelených okresech otestovali celkem 1 297 571 lidí. Antigenní testy potvrdily infekčnost u 8 172 osob, což představuje 0,63 %,“ sdělil ministr.

Tento víkend na Slovenku probíhá druhé kolo plošného testování na koronavirus, které se hlavně týká tzv. červených zón, kde minulý víkend počet pozitivních vzorků překročil hranici 0,7 %.

K průběhu testování se dnes vyjádřil i slovenský premiér Igor Matovič. Politik využil příležitost, aby označil kritiku své iniciativy za neopodstatněnou. Podle něj jsou výsledky testování nad všechna očekávání.

„Po opětovném přetestování více než 1,5 milionu už můžeme s jistotou tvrdit, že celoplošné přetestování sníží počet infekčních lidí z týdne na týden o více než 55 %! Což je úžasné,“ sdělil premiér na Facebooku.

Matovič se navíc pokusil vyvrátit názory těch, kteří nepovažují antigenní testy za efektivní při odebírání vzorků u lidí bez příznaků covidu-19. Vlastní postoj slovenský předseda vlády ilustroval na příkladu hrnců na nudlovou polévku.

„Pokud si do kuchyně rodina kupuje hrnce, kupuje si je za účelem, aby v nich vařili. I nudlovou polévku. Ale pokud rodině začne hořet dům, nikdo z rodiny nepřemýšlí, že hrnec je určen prioritně na vaření. Každý hrnec je v té situaci na hašení domu dobrý. A tak je to i s antigenními hrnci, sorry testy – ano, nejvyšší přesnost mají u lidí s covidem-19, kteří kýchají, kašlou, mají rýmu… ale stejně platí, že i u těch ostatních s covidem-19 jsou dostatečně efektivním nástrojem je nalézt ... a v tom tkví úspěch našeho společného projektu, který nemá v historii Slovenska obdoby,“ píše Matovič.

S kritikou účinnosti antigenních testů při plošném testování v neděli vystoupil bývalý slovenský premiér Peter Pellegrini. Ten v relaci televize TA3 vyjádřil názor, že hlavním způsobem, jak dosáhnout menšího počtu nakažených, je omezit mobilitu obyvatelstva.

Navíc Pellegrini varoval před dalším lockdownem, který Matovič dříve připustil. V tomto případě dle něj hrozí Slovensku další obrovská infekce, nikoli však způsobena virem, ale finanční.

Podle slovenského ministerstva zdravotnictví během soboty přibylo na Slovensku 1828 nových případů koronaviru, vyléčilo se dalších 1127 lidí. Počet úmrtí na covid-19 je v zemi stále na hranici 351.