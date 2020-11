Komunitní testování jednou za tři týdny? Matovič má nový plán

Jak premiér uvedl, už by to nebyla prioritně úloha státu, ale hlas jednotlivých komunit, které by na testování zvaly klienty a lidi, kteří využívají jejich služby. Samotně by se tak zřídilo testování na školách, v restauracích, divadlech, na stadionech, v posilovnách či v kostelích nebo na farách. Stát by přitom zajistil potřebný materiál a do každého týmu jednu osobu jako dohled nad kvalitou testování.

Premiér upozornil na to, že pokud se umožní provoz všem dotčeným subjektům, způsobí to nárůst počtu nakažených z týdne na týden možná až o 20 až 30 procent. V horizontu tří týdnů může narůst počet infikovaných skoro na dvojnásobek původního stavu.

„Úkolem dalších fází celoslovenského otestování by bylo, abychom to, co si pokazíme otevřením těchto provozů, jednou za tři týdny zkorigovali do původního stavu,“ uvedl.

Zástupci jednotlivých odvětví by se měli do pátku rozhodnout, zda do tohoto projektu půjdou. „Poprvé bychom komunitním způsobem zorganizovali celoslovenské přetestování poslední listopadový víkend a v prosinci bychom si dali doušek větší svobody,“ řekl.

Podle hlavního hygienika Jána Mikase bude testování na úrovni komunit složité, proto se budou projednávat v jednotlivých skupinách a koncem týdne, zda má takový typ testování význam. Infektolog Pavol Jarčuška v této souvislosti uvedl, že se budou věnovat pěti oblastem, mezi které patří sport, školy, rekreace a stravování, dále církve a kultura. Každá z oblastí však podle něj má svá specifika.

„Budeme se snažit to nastavit tak, abychom si definovali, kde to testování význam má, co nám může přinést, jakou míru provozování bude možné pak uskutečňovat,“ dodal.

Situace na Slovensku

O dalším kole plošného testování promluvil premiér již v pondělí. Uvedl, že další testování na covid-19 by se mělo týkat asi 500 obcí, nikoliv celých okresů nebo celé země.

„Dal jsem návrh, aby se příští týden testování konalo nikoli na úrovni okresů, ale abychom testovali vysloveně obce a města, kde incidence byla vyšší než jedno procento,“ uvedl Matovič.

Matovič také promluvil o možném uvolňování opatření, o kterém je možné se bavit, až klouzavý sedmidenní medián klesne pod 500. Dodal také, že epidemiologové doporučují zimu zvládnout takto. Premiér však uvedl, že nasazení antigenních testů plošně může fungovat. Konstatoval také, že díky tomu je možné si dopřát trochu svobody za podmínek regionálního nebo celoplošného testování.

Na dotaz novinářů o navýšení kapacity trasování kontaktů Matovič uvedl, že již byly tyto kapacity posíleny nasazením stovek vojáků na pomoc regionálním hygienikům. Zároveň uvedl, že práce je trochu méně. Dodal, že například na Oravě nedokážou využít všechny kapacity, proto požádal hlavního hygienika SR, aby prověřil, jestli v některých regionech nechybí síly.

Co se týče aktuální situace, pak v zemi za včerejší den přibylo 1051 pozitivně testovaných osob na covid-19. Celkově za dobu pandemie v zemi zemřelo 390 osob na covid-19 a vyléčilo se 21 718 lidí.