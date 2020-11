Jste připraven na ostré protesty? Ptá se Draxler slovenského premiéra. Vyčistíme to od podlahy, vzkázal Matovič

Připomeňme, že novou kampaň komunitního testování antigenovými testy včera avizoval předseda slovenské vlády Igor Matovič během tiskové konference. Jak premiér uvedl, už by to nebyla prioritně úloha státu, ale jednotlivých komunit, které by na testování zvaly klienty a lidi, kteří využívají jejich služby. Samostatně by se tak zřídilo testování na školách, v restauracích, divadlech, na stadionech, v posilovnách či v kostelech nebo na farách. Stát by přitom zajistil potřebný materiál a do každého týmu jednu osobu jako dohled nad kvalitou testování.

Zástupci jednotlivých odvětví by se měli do pátku rozhodnout, zda do tohoto projektu půjdou.

„Toto už je tak za hranicí i jeho běžné psychopatie, že ani nebudu psát, proč je to nesmysl,“ napsal.

Slovenský politolog a vysokoškolský pedagog Juraj Draxler považuje takovou akci za nesmysl a další výstřelek premiéra. Napsal o tom na své facebookové stránce.

Na konci svého příspěvku se ptal, jestli jsou lidé připraveni na opravdu ostré protesty, a tato otázka není bezdůvodná, protože už za pár dní může v hlavním městě Slovenska dojít k opakování říjnových střetů.

Protesty proti omezením souvisejícím s koronavirem se vrátí

Slovenská média informují, že v úterý 17. listopadu se v Bratislavě budou konat protesty proti covidovým omezením. Připomeňme, že na podobné demonstraci v říjnu došlo ke střetům s policií a potlačování demonstrantů. Situace se vyostřila, když kromě hanlivých hesel začaly létat i dýmovnice a kameny. Zasáhla policie, použila i slzný plyn a vodní dělo.

Účast na listopadovém protestu potvrdili i zástupci opoziční strany Směr. Strana SNS také oznamuje, že se připojí k protestu před prezidentským palácem. Na tuto akci zve i europoslanec za LSNS Milan Uhrík. Další protest by měli organizovat ultras fotbalového Slovanu Bratislava.

Na tyto oznámení včera reagoval premiér Igor Matovič na svém profilu na Facebooku.

„Je to zvláštní pocit mít mafii jako opozici, a navíc spolupracovat s fašisty. Takový světově unikátní ... nebojte, vyčistíme to pěkně od podlahy,“ napsal.

Již dříve bývalý ministr školství Juraj Draxler spustil na internetu petici proti Igoru Matovičovi. Žádá v ní odstoupení premiéra.

„Cílem této petice je 17. 11. 2020 shromáždit 350 tisíc podpisů. Pokud se to podaří a Igor Matovič přesto nerezignuje, tato iniciativa se změní v iniciativu pro předčasné volby. A to s řádným shromažďováním podpisů podle zákona, na podpisových listech. Cílem bude dosáhnout předčasných voleb v průběhu roku 2021,“ uvádí Draxler v petici. Petici zatím podepsalo 62 tisíc lidí.