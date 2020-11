„Jste fašista.“ Blaha je pobouřen novým vyjádřením Matoviče o občanských protestech

Jak jsme již informovali, v úterý 17. listopadu se budou v Bratislavě konat protesty proti covidovým omezením. Rozhodnutí zástupců opozičních stran o účasti v demonstraci vyvolalo však nepříznivou reakci premiéra Igora Matoviče, který je dokonce označil za mafiány a kolaboranty. Poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha to ale neponechal bez odpovědi.

Připomeňme, že na oznámení opozičních politiků, že se v úterý 17. listopadu připojí k protestu před prezidentským palácem, Matovič reagoval následujícími slovy:

„Je to zvláštní pocit mít mafii jako opozici, a navíc spolupracovat s fašisty. Takový světově unikátní… Nebojte, vyčistíme to pěkně od podlahy.“

Poslanec Ľuboš Blaha pojal tato slova za nepřijatelnou urážku, a to nejen opozice, ale i lidí, kteří nesouhlasili se zavedenými protiepidemiologickými opatřeními a pocítili na sobě jejich negativní dopad. Snaha lidí vyjádřit svůj protest navíc podle Blahy není tak světově unikátní.

„Světově unikátní naopak je, že předseda vlády nazývá lidi, kteří chtějí využít své ústavní právo na protest, mafiány a fašisty,“ uvedl Blaha.

„Pokud jste přišli kvůli Matovičovým opatřením o práci, tak jste prý mafián. Pokud jste museli zavřít malou firmičku, tak jste fašista. Pokud vás zavřeli do domácího vězení, protože nemáte modrý papír, tak jste don Corleone. A pokud náhodou nechcete své dítě nechat očkovat neověřenou vakcínou proti covidu, tak jste pro našeho premiéra asi nějaká nenávistná reneska,“ vysvětloval Blaha.

Pak pokračoval tém, že podobně dehonestovaní se mají podle všeho cítit také členové mnoha jiných společenských skupin, a to pouze proto, že mají jiný názor.

„Bůh chraň, pokud jste student a nelíbí se vám, že vám vláda ničí mládí. Nevyhnutelně jste extremista, nacista, násilný skinhead, fotbalový chuligán! A pokud jste důchodce, kterého Matovič oklamal, že nemusí jít na test a pak vás nechtěl pustit ani na poštu pro důchod, tak jste pro Matoviče gestapák, kterého je třeba vyčistit! Od podlahy! A když jste náhodou lékař či vědec a máte jiný názor, tak jste bludař. Sabotér. Extremista. Házíte klacky pod nohy. A Matovič vás „vyčistí“. Od podlahy! Vždyť má policii a vodní děla. Držte mu palce,“ vzkazuje Blaha.

Podle toho, jak reagují světoví politici na protestující, lze dle Blahy soudit, že předseda vlády Slovenské republiky je opravdový světový unikát.

„Když proti prezidentovi Macronovi protestovali Francouzi, nepamatuji si, že by jim nadával do mafiánů či fašistů. Snažil se je uklidnit, organizovat lidové fóra, přislíbil reformy. Já vím – falešně. Ale nikdy by si nedovolil svůj národ, který využívá své ústavní práva, označit za mafiány či fašisty. Nikdy by Francouze takto neurazil,“ je přesvědčen Blaha.

Ani dnešní německá vláda nevyhrožovala opozici, která také nedávno protestovala proti opatřením, žádnými čistkami. „Takto by Němce, kteří volili své politiky, nikdy neurazila,“ domnívá se Blaha.

To, co dělá Matovič, tak podle něj vůbec nikdo nedělá. Dokonce i v Africe se místní diktátoři snaží „dodržovat alespoň elementární štábní kulturu a opozici ani demonstranty neoznačují za mafiány a fašisty“.

Blaha věří, že opravdu nikde se premiérové nechovají tak, jak si to dovoluje Matovič. „Nikde nemají premiéra, který by vlastní ženu zneužíval pro podvody s Arco. Či vlastní matku pro podvody s daněmi. Nikde nemají premiéra, který by řídil zemi infantilními statusy, lidi nazýval moudrosráči, vřískal po opozičních politicích, že mydlili berana… Jen proto, že ho kritizují,“ poznamenal Blaha.

Poslanec rovněž upozornil na to, že Matovič udělal gramatickou chybu, když ve svém statusu napsal slovo „zvláštní“ jako „zvlášní“. „Zjevně mu i diktáty na slovenštině podvodně psala spolužačka. Nejen diplomku,“ podotkl Blaha.

Poslanec je proto přesvědčen, že v čele Slovenska nestojí duševně zralý člověk. Igor Matovič postavil podle něj celou svou kariéru výlučně na tom, že označoval své kritiky za mafiány a fašisty.

„Pokud je tohle jediný program předsedy vlády, jak řešit krizi, tak je Slovensko dva milimetry od klinické smrti,“ varuje Blaha.

V závěru pak vzkázal, že právě proto je důležité se 17. listopadu zúčastnit protestu, neboť jen tak lze podle něj přestat žít v tyranii.

„V tyranii, kterou zde za několik měsíců ve vládě vytvořil duševně zmrzačený podnikatel, který se k národu chová, jako kdyby lidé byli jeho otroci někde v továrně na pokraji slamu a on, nabubralý arogantní oligarcha, je jde naučit, co je život. Pošle na ně své velké chlapce, vezmou vodní dělo a on to tady od havěti vyčistí,“ líčil Blaha způsob vládnutí slovenského premiéra Igora Matoviče.