„Své kompetence provádím v rozsahu ústavy.“ Prezidentka Čaputová odpověděla na výzvu Roberta Fica

Prezidentka podle vlastních slov v poslední době zaznamenává množství podobných výzev, které přesahují ústavou dané pravomoci prezidenta.

„Včetně těch, které žádají zastavení výkonu několika rozhodnutí vlády nebo odvolání premiéra či vlády rozhodnutím prezidenta. Proto мusím vysvětlit, že prezident takové pravomoci nemá, a tedy nemůže jednat svévolně. Jednat mohu jen v mezích Ústavy SR,“ řekla Čaputová.

Dotyčná zároveň vysvětlila, že prezident podle ústavního zákona o bezpečnosti státu v nouzovém stavu nařizuje vojákům jen výkon mimořádné služby, a to jen na návrh vlády. Hlava státu prohlašuje, že pokud by měla být navržena mimořádná situace , plně by využila pravomoci prezidenta rozhodnout, zda ji nařídí nebo ne.

„Mým úkolem je chránit principy právního státu v rozsahu ústavních kompetencí prezidenta,“ říká Čaputová. Připomněla, že svou pravomoc využila například při vetování zákona, který umožňoval monitorovat pohyb občanů a byl podle jejího názoru v rozporu s ústavou.

Pokud tedy podle prezidentky měl Robert Fico nějaké pochybnosti o ústavnosti použití armády, mohl se v zákonné lhůtě obrátit na Ústavní soud. Čaputová také dále podotkla, že to již učinil v minulosti, a to v případě vyhlášení nouzového stavu.

Naopak, Robert Fico konstatoval, že prezidentka „hrubým způsobem ignorovala Ústavu Slovenské republiky“. Uvedl, že nasazení devět a půl tisíce vojáků při plošném testování bylo v rozporu s ústavou, neboť takové nasazení může učinit jen prezidentka a nemůže o něm rozhodnout pouze slovenská vláda.

Spor o zneužití ozbrojených sil k celoplošnému testování

Připomeňme, že opoziční strana Směr-SD v čele s předsedou Robertem Ficem již dříve nastolila otázku ústavnosti celého projektu testování obyvatelstva na Slovensku. Týkalo se to především té části, kdy tamní vláda k zajišťování logistiky celého projektu využila Ozbrojené síly Slovenské republiky, a to bez výslovného rozkazu jejich hlavní velitelky prezidentky Zuzany Čaputové.

Proto Robert Fico zaslal prezidentce dopis, v němž konstatoval, že podle ústavního zákona o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu může výkon mimořádné služby profesionálním vojákům během nouzového stavu nařídit jen prezident SR na návrh vlády. Ptá se tedy, proč prezidentka tolerovala porušování ústavních zákonů:

„Vážená paní prezidentko SR, bez jakýchkoliv pochybností je zřejmé, že jde o situaci předvídanou citovaným ústavním zákonem o bezpečnosti státu, kdy pravomoc přijímat rozhodnutí ve vztahu k profesionálním vojákům patří výlučně prezidentovi SR. S velkým znepokojením konstatuji, že neexistuje ani návrh vlády, který by Vás požádal o využití této pravomoci, ani Vaše rozhodnutí. Nasazení vojáků Ozbrojených sil (OS) SR v nouzovém stavu je proto v naprostém rozporu s citovaným ústavním zákonem.“