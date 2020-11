Matovič chce další plošné testování, jinak hrozí uzavřením ekonomiky. „Ať mě klidně zavře,“ říká nespokojený starosta

Slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce s koronavirem bojovat pomocí „atomové zbraně“. Jeho cílem je provést další plošné testování. V opačném případě bude nutné zavřít ekonomiku. V sobotu to oznámil na svém Facebooku. Mezitím se však proti dalšímu plošnému testování začínají bouřit starostové obcí.

„Pokud patříte mezi ty, kteří se v této době řadí mezi těch pár milionů slovenských špičkových epidemiologů, kteří hned vědí, co by dělali lépe než já, nečtěte raději dál – to jsou báchorky nehodné Vašeho intelektu,“ prohlásil Matovič hned na úvod.

Dále v textu premiér varuje, že virus nezeslábl a kvůli chladu a vlhku nastávají ideální podmínky pro šíření covidu-19. Kromě toho se pochlubil, že díky celoplošnému testování se podařilo předejít kolapsu nemocnic.

„S ohledem na epidemiologickou situaci však máme nadále uzavřeny školy (kromě prvního stupně), restaurace fungují ve výrazně omezeném režimu, zakázané jsou hromadné akce atd.,“ poznamenal slovenský premiér.

„Z výše uvedeného vyplývá, že máme jen dvě možnosti, pokud chceme přežít zimu s minimální újmou a dopřát dětem školu či restauracím normální fungování – srazit počet denních pozitivních silným lockdownem nebo dalším masivním testováním. Případně jejich kombinací,“ oznámil Matovič, který dříve plošné testování označil za atomovou bombu proti koronaviru.

Aby je bylo možné opět otevřít je podle epidemiologů nutné, aby byly splněny současně tři podmínky: Za prvé, celoslovenský sedmidenní průměr RT-PRC pozitivních testů musí klesnout pod 750. Za druhé, sedmidenní průměr pacientů s covidem-19 a s podezřením na covid musí klesnout pod 2000. Za třetí, v každém okresu musí 14denní přírůstek klesnout na 100 tisíc obyvatel klesnout pod 200 s tím, že osoby starší 65 let se počítají za čtyři mladší.

Proti novému plošnému testování se ale vyslovili zástupci některých regionů. Řada měst a obcí totiž na něj nemá dostatek finančních zdrojů. Do poloviny prosince navíc musí mít uzavřený rozpočet, který na rozdíl od toho státního musí být vyrovnaný.

Podle Michala Kaliňáka ze Sdružení měst a obcí Slovenska za předešlé celoplošné testování nedostala žádná z obcí zatím žádné peníze.

„Jsme jediná země v Evropské unii, kde stát nepomohl samosprávám tím, že jim v době krize dal peníze, ale naopak jim dal jen půjčky,“ doplnil Kaliňák v rozhovoru pro slovenské Právo.

„Už nyní jsou okolní kopce zasněžené. Zimu tu nemíváme jen pár týdnů, někdy trvá až do května,“ řekl Sekerák s tím, že spolupracovat rozhodně nehodlá. „Mohou mě i zavřít, ale já v první řadě potřebuji, aby se k nám dostal chléb, ostatní potraviny a sanitka. Vždyť toto je už šílenství,“ doplnil.

Michal Sekerák, který stojí v čele obce Bajerovice poblíž Sabinova, proti novému testování ostře protestuje. Tvrdí, že jeho obec na něj nemá peníze a musí zajistit přípravu na zimu.

Během pátku na Slovensku přibylo 1 771 nakažených koronavirem. Za celou dobu bylo nakaženo 85 567 lidí. Koronavirus nyní prodělává přes 56 tisíc osob. V pátek v důsledku covidu-19 zemřelo 19 lidí, což zvýšilo celkový počet obětí na 510.

V úterý se na Slovensku chystají protestní akce proti vládě Igora Matoviče. Do ulic vyzývá lidi i nejsilnější opoziční strana Směr-SD.