„Nemůžeme si dovolit svítit zeleně v jakkoli zelených okresech.“ Dobrá a špatná zpráva v podání Matoviče

„5 týdnů jsme za sobotu neměli tak dobré výsledky. Velmi děkuji všem, kteří se plošného testování zúčastnili nebo mu jakkoli pomohli. 7denní klouzavý průměr je 1610, ten by podle Konzilia epidemiologů, infektologů a veřejných zdravotníků měl klesnout pod úroveň 750, abychom mohli zapnout okresní semafory a podle nich pak postupně otevírat školy či restaurace – tj. samostatně za jednotlivé okresy, podle epidemiologické situace v nich,“ napsal úvodem předseda slovenské vlády.

Za dobrou zprávu Matovič považuje skutečnost, že plošné testování dramaticky změnilo křivku.

„Místo 7denního průměru 5000, kam jsme jednoznačně směřovali v těchto dnech, jsme na třetinových hodnotách,“ zdůraznil.

„Špatná zpráva - efekt plošného testování se brzy vypne, tj. křivka bez naší další intervence a snahy přestane klesat... a od cíle 750 zůstaneme vzdálení mimo dosah. To znamená, že musíme ještě něco silného společně udělat. Rakušané se včera rozhodli pro silný lockdown,“ připomněl Matovič a doplnil, že je to jedna z možností.

Premiér promluvil i o další variantě řešení situace.

„Komunitní testování byla alternativní idea, pomocí které jsme mohli školy a restaurace otevřít k 30. listopadu. Byla to idea o tom, kdy by své síly spojily stát a dané provozy, kdy by stát zajistil testy, ochranné prostředky a proplatil by náklady na zdravotníky,“ napsal.

Matovič se domnívá, že takovým způsobem by za dva týdny o víkendu šlo společnými silami opětovně přetestovat Slovensko, tím opět výrazně srazit křivku, a následující pondělí 30. listopadu by děti šly do škol a hosté do restaurací.

„Bohužel víme, jak idea komunitního testování dopadla. A je mi to velmi líto,“ neskrývá své zklamání politik.

Premiér zastává názor, že po úspěšném plošném testování by bylo hloupé teď usnout na vavřínech a neudělat nic pro „doražení této ohavnosti“ tak, aby ji měli v zemi pod kontrolou.

Nelichotivě se politik vyslovil k realizaci projektu takzvaného semaforu.

„Nejoblíbenější fintou, podstrkávanou dnes zoufalým lidem, je tzv. semafor – tj. že pojďme hurá otevírat v jednotlivých okresech bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází celé Slovensko. Je to sice líbivé a na první pohled v souladu se zdravým rozumem, ale ve skutečnosti je to obyčejná populistická lež a popírání reality,“ uvedl.

Úhel pohledu na opatření

V této souvislosti Matovič zdůraznil, že stovky tisíc lidí denně migrují z okresu do okresu.

„To znamená, že máme jeden propojený organismus nemocnic. To znamená, že pokud jsme celostátně na hranici kapacit nemocnic, nemůžeme si dovolit svítit zeleně v jakkoli zelených okresech - neboť i v nich by přibývaly stovky nových pacientů a selhal by nám společný systém záchrany zdraví a životů,“ podotkl.

Na závěr příspěvku premiér adresoval obyvatelům sousední země svou výzvu.

„Pokud se chceme chovat jako lidé, musí nám záležet na tom, zda svým užíváním si vlastní svobody v zeleném okrese nepřipravíme někoho jiného v červeném okrese o možnost zachránit jeho život. Je to jednoduché - buďme jako lidé a ne sebestřední individualisté. Ukažme, že nám záleží na celém Slovensku,“ uvedl předseda vlády SR.

V dalším příspěvku Matovič napsal, že Rakousko půjde slovenskou cestou. Slovenský premiér uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes oznámil, že v Rakousku se spustí masivní testování podle vzoru Slovenska.

„Začnou na konci lockdownu, kterým nyní zavřeli i všechny školy - aby mohli děti do škol s klidem v duši pustit. Další kolo udělají ještě před Vánocemi,“ napsal předseda slovenské vlády.

Sledující sociální sítě Igoru Matoviči ale něco připomněli v souvislosti s cizími zeměmi.

„Zdravotnictví. V Rakousku každého zdravotníka testují jednou-dvakrát za týden. Jak často testuje zdravotníky Slovensko?“ zareagovala Olga DP.

„Ale Rakušané nezavřou obchody a služby, aniž by lidem vyplatili ‚odškodné‘. Tento malinký nepatrný rozdíl dokáže udělat hodně...“ zdůraznil Tomáš DonMorello Kiebel.

„Myslíte tak jako Česko???? Podívejte, jak tam pěkně čísla klesají. A to bez plošného testování,“ poznamenala Martina Škorvagová Bockajová.

„V Maďarsku Orbán zajistil během toho, jak se budou děti učit doma, internet zdarma, zde ani to nejste schopni pro lidi udělat...“ vytkl Matovičovi Ľubomír Šoltis.