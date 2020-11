„I vám se tak hřejivě třepe srdíčko, jak se blíží 17. listopad?“ Blaha okomentoval ironicky blížící se státní svátek

Na začátku příspěvku se Blaha uživatelů zeptal, zda se jim také tak třepe srdíčko při pomyšlení, že se blíží 17. listopad.

„Vždyť jdeme oslavovat sametovou revoluci, která nás zbavila toho špatného policejního státu, který zakazoval protesty proti vládě. Ještěže dnes už můžeme dosyta protestovat a nikdo na nás neposílá vodní děla a armádu - jsem z takové svobody normálně že u vytržení,“ píše s jistou dávkou ironie poslanec.

A v ironickém duchu pokračoval i dále. „Zlí komunisté prý posílali opozici do totalitní basy, ale dnes je to už všechno jinak - dnes velcí demokraté posílají opozici do demokratické basy. A to je přece něco zcela jiného!“ uvedl Blaha.

„Během bývalého režimu prý mnozí lidé chodili pochodovat na první máj, protože nechtěli mít problémy s vládou,“ napsal. Následně dodává, že dnešní Matovičova vláda také Slováky do ničeho nenutí: „Zcela dobrovolně nemusíte jít na celoplošné testování, jen přijdete o práci, o příjem a nebudete si moci jít ani na poštu po penzi,“ narážel na otestování Slovenska kvůli koronaviru.

Blaha neváhal a rýpnutí uštědřil i předsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. „V čele parlamentu je dnes chlapík, kterého vyškolila sama mafie a státní limuzínu využívá na svá sexuální dobrodružství. Úplná radost ve mně! Vládnou nám proletáři z lidu, kteří přesně vědí, jaké je to žít z ruky do huby - vždyť mají pouze zhruba milionkrát větší majetek než běžný člověk. Za toto se přece cinkalo - aby nám vládli milionáři a mafiáni!“ píše.

Slovensko jako kolonie

„Ale to nevadí - důležité je, že alespoň ze sociálního hlediska je to tu lepší než za socialismu! Vždyť to určitě sami cítíte!“ konstatoval.

Následně se však vyjádřil i bez žertů a ironie. Podle jeho slov to vypadá tak, že z pohledu svobody a demokracie je to ještě horší než v roce 1989. Uvádí, že vláda kriminalizuje opozici, vyhrožuje vodními děly, nutí občany do celoplošných výtěrů na koronavirus, brání ve svobodě slova.

Ve svém příspěvku zkritizoval Matoviče také za to, že jeho vláda sebrala lidem třinácté důchody, minimální mzdu a i obědy pro děti zdarma. Míní, že vláda také likviduje ekonomiku, rekordně zadlužuje Slovensko a odevzdává státní majetek do zahraničí.

„Nádhera. Přesně toto Slovensko potřebovalo – stát se kolonií, kde budeme otročit na nadnárodní korporace a ještě se třást strachem, že skončíme s našimi rodinami na ulici! Ještě že jsme se těch špatných komunistů zbavili, protože oni by takové výdobytky nikdy nedovolili,“ napsal.

V neposlední řadě ironicky uvedl, že Slováci si takovou skvělou vládu ani nezaslouží. „Jak říkají mudrcové z OĽaNO, jsme všichni kritici, komunisté, fašisti, moudros*áči, jsme lůza, jsme extrémisté. Protože nesouhlasíme s naším milovaným vůdcem. Hanba nám!“ dodal.

Připomeňme, že 17. listopad je státní svátek České i Slovenské republiky, který se slaví každoročně jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.