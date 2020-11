„Pokud Biden nastoupí do úřadu, na slovenských hranicích by se měly objevit nápisy…“ Čarnogurský promluvil o volbách

Svůj příspěvek na Facebooku začal Čarnogurský slovy „karikatura demokracie v USA“.

„Ve Spojených státech se uskutečnily před dvěma týdny prezidentské volby a stále ještě probíhá přepočítávání hlasů v některých státech, demonstrace se stotisícovou účastí zejména za Donalda Trumpa a soudní žaloby na neplatnost voleb v některých městech či státech,“ uvádí.

Následně připomíná, že smyslem jeho příspěvku není postavit se na stranu jednoho z kandidátů. Uživatelů se však ptá, zda četli nebo slyšeli, že v některém ze států Unie zasedla ústřední volební komise a vyhlásila za vítěze jednoho či druhého kandidáta.

„Neviděli jste a ani jste neslyšeli, jelikož taková neexistuje. O komisi pro celou Unii ani nemluvě. O počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty se dohodnou sčítací komisaři ve volebních místnostech. V televizi ukazovali záběry, jak zakrývají okna na volební místnosti v jednom městě, aby zvenku dovnitř nebylo vidět,“ napsal dále politik.

Zákon velkých čísel

Pokračuje s tím, že Trumpův štáb několikrát namítal, že někde nepustili do volební místnosti jeho pozorovatele. „Předpokládám, že v soudních žalobách to bude muset - a umět - dokázat. Psalo se o případech, že ve volební večer byl v některém státě přibližně vyrovnaný stav - s mírnou převahou pro Trumpa - a přes noc přišlo řádově sto tisíc poštovních hlasů, všechny pro Bidena,“ poznamenal.

Jak dále konstatoval, minimálně to odporovalo matematickému zákonu velkých čísel. Zmínil také mediální masáž ve prospěch Bidena. „Ať nás Bůh chrání před americkou demokracií . Vypadá to, že vyhraje Biden. Objevují se komentáře, že pak se přiblíží americká vojska k Rusku přes východní Evropu, čili přes nás. Tím více bychom měli demonstrovat proti americkým základnám na Slovensku,“ míní politik.

Ke konci příspěvku pak zmínil kandidující viceprezidentku Kamalu Harrisovou. „Při Bidenově věku a zdravotním stavu ona asi bude hrát první housle v americké politice. Harrisová je radikální feministka, je příznivcem Black Lives Matter, LGBTI, ideologie gender a ze všeho podezírá Rusko. Jsem zvědavý, jestli by se pak odvážili slovenští sportovci nepokleknout na začátku utkání na znak podpory BLM. Pokud Biden nastoupí do úřadu, na slovenských hranicích by se měly objevit nápisy: No entry for american policy and politicians,“ dodal.