Slováci se chystají na protesty k 17. listopadu, někteří i se zbraněmi. Ministr vnitra upozorňuje, že je to protizákonné

Protesty a demonstrace, které se připravují na 17. listopadu, jsou podle ministra vnitra Romana Mikulce nezákonné, připomněl platný nouzový stav a zákaz shromažďování. Pokud se přesto uskuteční, policie proti demonstrantům a účastníkům protestů zasáhne. Řekl to v nedělním diskusním pořadu TV Markíza Na tělo. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková poznamenala, že je stále mnoho možností, jak vyjádřit svůj politický nesouhlas.

„V první řadě chci říci, že tyto protesty, pokud budou organizovány, jsou nezákonné, stále platí nouzový stav a zákaz shromažďování. Policie má právo takové protesty rozpustit. Ano, udělá to,“ uvedl Mikulec.

Vyjádření názoru

Poznamenal, že pokud to bude nutné, policejní sbor použije všechny síly a prostředky k zajištění ochrany zdraví a životů občanů a také majetku. Opětovné použití vodních děl na demonstranty tak nevyloučil.

Šéfka resortu spravedlnosti podotkla, že forem k vyjádření nespokojenosti je mnoho, vláda podle ní eliminovala jen jednu. Nesouhlasí proto s tvrzením, že občané nemají prostor k vyjádření politické nespokojenosti. Jako alternativu označila sociální sítě, kde se podle ní dá vyjádřit nespokojenost s přiměřeným efektem.

„Pokud chce někdo vyjádřit politický protest, nemusí to dělat tím, že se lidé osobně setkají,“ zdůraznila Kolíková.

Ministryně zároveň uvedla, že adekvátně z hlediska zásahu proti protestu by mělo platit, že existují nějaká pravidla, která znamenají ochranu zdraví a ochranu proti šíření nového koronaviru, a ta by se měla respektovat. Je proto přesvědčena, že stát by měl efektivně dodržování opatření vynucovat. V opačném případě jsou ti, kteří pravidla dodržují, k smíchu. „Takto právní stát nemůže fungovat,“ uvedla.

Jak dále Mikulec uvedl, „zákaz shromažďování a nouzový stav nebyly zavedeny proto, aby si někdo nemohl vyjádřit svůj názor“. Rovněž připomněl, kolik nakažených lidí denně přibývá na Slovensku. Zdravotníci jsou podle něj unavení, nemocnice jsou zaplněné a počty úmrtí přibývají. Pokud podle něj někdo vyzývá k účasti na shromážděních, tak pošlapává odkaz 17. listopadu. Demokracie není anarchie, dodal ministr s tím, že některým lidem, kteří chtějí přijít, jde jen o to, aby se pobili. Někteří chtějí podle informací ministra přijít i se zbraněmi.

Připomeňme, že 17. listopad je státní svátek České i Slovenské republiky, který se slaví každoročně jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.