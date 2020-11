Předseda slovenského parlamentu je po nehodě stále v nemocnici, trápí ho bolesti

Problémem podle serveru není zlomený a již operován druhý krční obratel, který mu způsobila autonehoda 24. října v bratislavských Podunajských Biskupicích, ale trombus v tepně. Často má silné bolesti, je v kontaktu s kolegy a politiku řeší z nemocničního lůžka.

Boris Kollár se svým příznivcům přimlouvá z nemocnice přes sociální sítě. Na videích se snaží budit dojem, že jeho zdravotní stav se zlepšuje. Podle webu tomu tak však není. Po nehodě mu lékaři našli v tepně trombus, který se může uvolnit do hlavy, kde by mohl způsobit fatální následky, až smrt.

Možností je operace

Jedinou možností je další operace, i proto je předseda parlamentu fixován. Podle webu zasedalo konzilium lékařů z více nemocnic, aby se rozhodli, jak tromby z tepny dostat ven. „Jedinou možností je operace. A to přes hlavu,“ uvedl pro topky.sk jeden ze zdrojů. Stále však není rozhodnuto, kdy by k operací mělo dojít, protože jde skutečně o vážnou a riskantní operaci. Dosud se ho nepodařilo léky rozpustit. Trombus je krevní sraženina, která po uvolnění může ucpat žílu nebo tepnu a může zastavit přítok krve do životně důležitých orgánů.

Odborníci netuší, zda měl trombus Boris Kollár už před nehodou, nebo mu ho způsobila zranění při říjnové bouračce. Ke zdravotnímu stavu svého šéfa se poslanci odmítli vyjádřit. Jeho mluvčí Michaela Jurčová serveru stručně napsala, že Boris Kollár je stabilizovaný a podrobuje se procesu rekonvalescence.

„Návrat k výkonu funkce lze očekávat až po úspěšném absolvování léčby v době několika týdnů. Předseda parlamentu zároveň v rámci možností zdravotního stavu sleduje i aktuální politické dění doma či v zahraničí a komunikuje telefonicky s nejbližšími pracovníky a rodinou,“ sdělila.

Velké bolesti

V pravidelném kontaktu s lídrem Jsme rodina je i předseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský. „Mluvíme spolu několikrát do týdne s ohledem na to, jak se právě cítí po zdravotní stránce,“ uvedl pro server.

Podle něj sleduje Kollár několikrát denně aktuální politické dění. K zdravotnímu stavu předsedy parlamentu se ale odmítl vyjádřit. „O jeho zdravotním stavu informuje jeho nejbližší rodina, proto bych nerad podával informace v tomto směru,“ sdělil.

Závěrem topky.sk dodávají, že podle jejich informací trpí Kollár často velkými bolestmi. I s běžnými věcmi mu pomáhá zdravotnický personál v nemocnici sv. Michala, nebo rodinní příslušníci, kteří ho navštěvují.