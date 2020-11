Matovič: S koronavirem je nutné bojovat jako kdysi s komunisty

Premiér Matovič na tiskové konferenci znovu potvrdil, že do týdne před Vánoci chce snížit počty případů koronaviru na méně než 500 denně. Zároveň chce do této doby dosáhnout méně než tisíce pacientů s potvrzeným covidem-19 nebo podezřením na něho v nemocnicích a méně než sto pacientů na plicní ventilaci.

Po dosažení těchto podmínek by podle Matoviče následovalo další zmírnění protiepidemických opatření a otevření škol. Premiér včera také upřesnil, že děti by se do škol mohly vrátit po svátku Tří králů (7. ledna).

Matovič uvedl, že díky plošnému testování se podařilo zlomit stoupající křivku počtu nakažených.

„Predikce byly v průměru 6000 nakažených denně a nyní je to 1500,“ uvedl.

Zároveň dodal, že s koronavirem se musí bojovat jako s komunisty.

„Také to byli vetřelci, kteří nám kazili život a nedovolili nám volně dýchat. Dnes tu máme vetřelce covid-19,“ oznámil.

Další plošné testování na Slovensku

Ministr obrany Jaroslav Naď uvedl, že o víkendu proběhne další kolo testování antigenními testy, ale pouze ve městech a okresech, kde dřívější testování odhalilo počet nakažených přes jedno procento.

Oznámil také, že pilotní projekt plošného testování na Oravě a v Bardějově a dvě kola celostátního testování vyšly na částky nepřevyšující 30 milionů eur (790 milionů korun).

Slovenské změny na hranicích

Od pondělka lze z Polska, Česka, Rakouska a Maďarska vstoupit na území Slovenské republiky s negativním PCR testem, nesmí být ale starší než 72 hodin. Pendleři se podle vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR na hranicích nemusí prokazovat žádným testem. Antigenové testování na hranicích s Ukrajinou je zrušeno, informuje TASR.

Po příchodu z takzvaných červených zemí je možný i vstup bez absolvovaného testu. Podmínkou je vyplněný e-formulář a nástup do karantény.

V případě pendlerů je nutné mít s sebou potvrzení o výkonu práce, které je možné najít ve vyhlášce ÚVZ SR, přiblížila Račková. U pendlerů, kteří bydlí na Slovensku a docházejí do zaměstnání v sousedním státu, není podmínkou pro výjimku vzdálenost 30 kilometrů od otevřeného hraničního přechodu, vysvětlilo ministerstvo vnitra. Výjimka platí i pro občany SR, pokud mají trvalý nebo přechodný pobyt v příhraničních oblastech sousedního státu do 30 km od otevřeného přechodu.