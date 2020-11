Matovič na obrázku coby Rambo? Slovenský premiér spojil otevření fitness center s podporou hladiny testosteronu

Předseda slovenské vlády tímto neskončil a dodal k tomu nápis „Testosteron“.

„Už víte, proč jsem ty posilovny otevřel,“ okomentoval obrázek Igor Matovič.

Dříve se politik na svém FB pochválil, že Pandemická komise v pátek 13. listopadu schválila jeho návrhy: otevření od pondělí divadel, kin a kostelů s maximální kapacitou 50 %, fitness center a plováren, max. 6 osob na 15 m2/os.

Pod příspěvkem premiéra se objevily četné komentáře sledujících.

„Pozitivní polykač ohňů Rogi či Votam alias Rambo, účes jinak čistý Roger Federer,“ zhodnotil obrázek Karol Kucera.

„Že by přiznání, že je to celé jen one man show???“ ptá se Marek Dufala.

Hodně lidí zkritizovalo podmínky otevření fitness center.

„Otevření posiloven je nedomyšlené. Je rozdíl fitko do cca 15 m2, pro ně je 6 klientů možná OK. Ale co velká fitka? Jsou i 1500 m2, pro ně je to totálně nerentabilní už z pohledu energie. V Lidlu dnes, menším než fitko, hlava na hlavě...“ napsal Milan Jurek.

„Už jste úplně mimo realitu, jaká fitka jste otevřeli?!“ nechápe princip rozvolňování omezení Rado Strompf.

Někteří se odvážili k hodnocení psychického stavu Matoviče.

„On zná naše negativní připomínky na jeho přiblblé statusy. On se z toho raduje a masíruje si své ego, že kolika lidem znepříjemnil život. Toto má odborný název. Je to nemocný člověk. Zde nejde o opatření či testování. Toto je cíl jeho myšlení. Znepříjemnit život. Nepochybně má rozdvojenou osobnost,“ uvedl Radoslav Makula.

Další komentující ukázali, že nevidí důvod se smát.

„Už byste se fakt mohli odpálit s tím vtipkováním... tady už lidem dávno do smíchu není, hlavně kvůli vašemu chaotickému vedení, zavádění stále nových příkazů, zákazů, rozkazů, výsměchů, a ještě bych mohla pokračovat... Smutné, jak toto dokážete dělat v tak nelehké době, kdy lidé přišli o práci a živobytí... Měl byste si jít raději někam daleko odpočinout, zjevně jste extrémně přepracovaný nebo možná již vyhořelý... Takový člověk nemá co dělat ve vedení státu,“ zkritizovala premiéra Aneta Csala.

„To jen mně přijde ten obrázek zcela přes čáru... A směšné to není ani náhodou,“ vyslovila stejný názor Barbora Valkovičová.