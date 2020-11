„Slušní lidé dnes zůstanou doma.“ Naď promluvil o plánovaných protestech

K chystaným protestům se již vyjádřil slovenský ministr vnitra Roman Mikulec, podle kterého jsou nezákonné, jelikož v zemi stále platí nouzový stav a zákaz shromažďování.

Svůj názor dnes sdělil také ministr obrany Jaroslav Naď. Podle jeho slov patří 17. listopad slušným lidem, naopak nepatří extremistům, fašistům, komunistům a ani ne mafii.

„Díky odvaze lidí, kteří nastavili 17.11.1989 zrcadlo komunistům, dnes žijeme ve svobodné a demokratické zemi. V zemi, kde není problém kritizovat vládu, mít svobodná média, projevit svobodně svůj názor, rozhodnout se podle svých vlastních hodnot, cestovat, kam chceme a kdy chceme, nebo volit toho, koho chceme,“ napsal na Facebooku.

Pokračoval s tím, že je velmi vděčný generaci svých rodičů, kteří se postavili zlu a nespravedlnosti a umožnili žít ve svobodné zemi. Svoboda však není jen o svobodě samotné, ale i odpovědnosti.

„O tom, že je nutné jednat v rámci zákonů, a tak jak očekáváme svá práva, tak musíme respektovat i práva jiných. Zneužívání hodnot svobody a demokracie na šíření extremismu, na ohrožování majetku či dokonce zdraví občanů nebo na násilnou snahu o změnu režimu, to není demokracie a svoboda,“ píše a dodává, že se jedná o porušování ústavy a zákonů.

Pro zdraví všech

Připomněl, že omezení, která jsou v zemi nastavena, jsou kvůli zdraví všech lidí. „Je opravdu smutnou realitou, že právě kvůli tomu, že spravedlnost po letech konečně přichází i na ty, kteří zde léta rozkrádali majetek nás všech nebo na ty, kteří zde šíří nacistické nebo komunistické nesmysly, se tyto nemocné elementy společnosti pospojovaly, aby se pokusily shodit vládu, která vzešla ze svobodné vůle občanů a v demokratické volební soutěži. Dělají to, protože se velmi bojí. Vědí, co všechno napáchali a co jim za to hrozí,“ uvedl.

Jejich jedinou záchranou by podle Nadě byla vláda mafie, která byla na Slovensku v minulosti.

„Vláda, kde se kumpáni a extremisté navzájem kryjí a chrání. Seznam obviněných a zadržených lidí se ale výrazně rozšiřuje a kumpáni mafiánů a extremistů mluví a mluví a mluví. A mafiáni a extremisté vědí, že se spravedlnost blíží. Velmi rychle… A proto jsou ochotni se všichni pospojovat, aby se zachránili. Ale jim se to nepodaří,“ konstatoval.

Ministr v závěru vyzval k tomu, aby slušní lidé dnes zůstali doma a aby se nenechali zneužít těmi, kteří se bojí spravedlnosti.

„Slušní lidí dnes zůstanou doma. Nepůjdou ničit majetek a ohrožovat zdraví lidí. Nepůjdou porušovat zákon. Nenechají se zneužívat těmi, kteří se bojí spravedlnosti. Slušní lidé si slušně, ne porušováním zákonů, připomenou hrdinství lidí listopadu 1989,“ dodal závěrem.