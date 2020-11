Lidé Naďovi nevěří. Ten slíbil, že nadcházející testování bude absolutně dobrovolné

O příštím víkendu na Slovensku proběhne další kolo plošného testování antigenovými testy, a to v obcích, kde bylo minimálně jedno procento pozitivně testovaných. Na rozdíl od předešlých kol však bude absolutně dobrovolné. Ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) o tom informoval po pondělním jednání ústředního krizového štábu.

„Tentokrát to testování provedeme na absolutně dobrovolné bázi, bez jakýchkoliv zvýhodnění těch lidí, kteří se toho zúčastní,“ prohlásil politik.

Podle jeho slov vláda chce vidět, jak k tomu přistoupí obyvatelé, ale i samosprávy.

Některé procesy se již realizují.

Testování se během nadcházejícího víkendu uskuteční v celkově 458 městech a obcích, doplnil resort obrany v tiskové zprávě. Odběrová místa budou otevřena od 8:00 do 20:00. Seznam testovaných obcí bude dostupný na stránce somzodpovedny.sk.

Naď také informoval, že ministerstvo obrany již do informačních systémů Úřadu veřejného zdravotnictví nahrálo veškeré informace o výsledcích předešlých kol testování. Jsou podle něj dohledatelné. Připomněl také, že příslušníci Ozbrojených sil SR pomáhají i při trasování kontaktů.

Jakmile zprávu o dalším kole testování Naď zveřejnil na svém Facebooku, hrnula se na jeho adresu nelítostná kritika.

„Dobrovolně? Děláte si srandu?“ zeptala se Henrieta Vargová.

„Zase dobrovolně? Ale ti, co budou chtít jít v pondělí do práce, musí se zase zúčastnit? Vždyť se už prober. Potom ještě nezapomeň napsat, jak enormní byl zájem,“ zareagoval James Dempsey.

„Pane ministře, tentokrát ‚absolutně‘ dobrovolně ... Opravdu jsme v dobách, kdy vedení státu musí tak jednoduše, srozumitelně slovo ještě přivlastňovat,“ vyslovil se Peter Gara.

„Tentokrát na opravdu dobrovolné bázi. Jak jsem se smála, když jsem koukala na vaši tiskovku .... Do teď jste tvrdili, že testování bylo dobrovolné. Lžete, celá vláda, a ještě jste tak hloupí, že se k tomu před celým Slovenskem přiznáte. To je neskutečné, co předvádíte,“ zkritizovala ministra Tatjána Hrčáková.