„Zapomněli nabídnout řešení.“ Ministr odsoudil protesty a poděkoval policii. Lidé ale na jeho výrok zareagovali různě

Ministr vnitra Slovenské republiky Roman Mikulec vyjádřil policistům po protestech nejenom poděkování, ale i uznání a obdiv. Ocenil, že se policisté nenechali vyprovokovat osobami, které podle jeho slov chtěly včerejší svátek zneužít k vyvolání konfliktů. Uvedl to na sociální síti.

„Strávil jsem několik hodin na operačním centru Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě. Viděl jsem profesionalitu, odpovědnost a chladné hlavy. Přímo tam a samozřejmě v terénu. Policistky a policisté, dnes jste ukázali, že si nezasloužíte jen dík, ale i uznání a obdiv. Děkuji vám, že jste se nenechali vyprovokovat osobami, které chtěli dnešní svátek zneužít k vyvolání konfliktů. Které měly potřebu do mikrofonů nadávat, burcovat, zpochybňovat, obviňovat, konspirovat, ale zapomněly na jedno. Nabídnout řešení,“ uvedl politik na Facebooku.

Mikulec neskrýval ani své kladné emoce.

„Vím, že mnozí z vás by chtěli, aby vzpomínka na 17. listopad 89 neměla takovou pachuť, ale já mám na konci dne i tak dobrý pocit. Cítím hrdost na naše složky, a ještě jednou vám děkuji,“ napsal.

Pod příspěvkem ministra se objevily tisíce komentářů. Kromě poděkování policii zazněla i spousta jiných názorů a poznámek k dalším okolnostem.

„Je to jejich práce. Proto dostávají plat. Na to je ve státu máme a potřebujeme stejně jako vojsko,“ napsal Tomáš Machata.

„Nemáte zač děkovat, protože lidé byli úžasní. Demonstranti před Úřadem vlády byli trochu víc bouřliví, ale my všichni, co jsme byli na Hodžovově náměstí a pokračovali k NR SR, jsme byli klidní a policie neměla ani možnost zakročit, protože nebylo k čemu a bylo nás tam odhadem deset tisíc lidí, byl to klidný, demokratický protest,“ vyslovil svůj názor uživatel s nickem shi Ne.

„Pane Mikulče, nemáte pravdu. Nezavádějte a nelžete, protože si budu myslet, že jste také jistý psychopat jako Matovič,“ zkritizovala politika Mária Baranová.

„Já být policista, tak si vezmu dovolenou nebo neplacené volno, a vy pane Mikulče, se pobavte se svými kolegy a jděte na Mars, tam můžete počítat zrníčka písku,“ nešetřila ministra Iveta Ždinaková.

„Je třeba být spravedlivými. Byly roušky? Byly. Je zákaz shromažďování? Je. Tak stejně pro všechny pokuty,“ vyzval Marián Kováč.

Zmiňme, že na Slovensku tisíce lidí vyšly v úterý do ulic protestovat proti vládě Igora Matoviče a opatřením přijatým kvůli pandemii koronaviru, a to navzdory platnému nouzovému stavu a zákazu shromažďování.

Protesty se v Bratislavě konaly na více místech, například na Hodžově náměstí, před Úřadem vlády nebo budovou parlamentu. Protestovalo se i v dalších městech.