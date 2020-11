Skandál okolo ministra Nadě: Někteří novináři klamou lidi, brání se

Během včerejších demonstrací na Slovensku se lidé na sociálních sítích ptali ministra obrany Jaroslava Nadě, proč nejde mezi lidi hovořit s protestujícími. Slováci ho na sociálních sítích vyzvali, aby tím uklidnil situaci.

„Já nevidím normální lidi demonstrovat, jen opice, bitkaře, extrémisty a psychopaty,“ odvětil Naď na výzvu na sociálních sítích.

Toto vyjádření slovenského ministra obrany vyvolalo vlnu nevole jak mezi politiky, tak i mezi lidmi. Byl obviňován, že hází všechny lidi do jednoho pytle.

Naď reagoval tím, že byla jeho slova nepochopena a překroucena.

„Když někdo toto vytrhne z kontextu a jsou to, bohužel, i konkrétní novináři, tak klame a používá hoaxy,“ reagoval Jaroslav Naď na vznikající skandál okolo jeho slov.

„Já jsem opicemi nazval jen ty, kteří zranili policisty, a kteří se věšeli na plot úřadu vlády,“ dodal.

Odstoupení Nadě

Jedním z těch, koho vyjádření Jaroslava Nadě zvedlo ze židle, byl Andrej Danko. Podle jeho názoru jsou taková slova hodná okamžitého odvolání ministra.

„Toto vyjádření ministra Nadě z dnešního dne, že na ulici dnes (včera – red.) demonstrovali jen opice, bitkaři, extrémisté a psychopati, nepotřebuje komentář. Je to na okamžité odvolání ministra Nadě. Neznám v historii politika v tak vysoké státní funkci, který by se tak vyjádřil,“ prohlásil Danko na svých sociálních sítích a obratem dodal: „Ministr obrany Naď si neuvědomuje, že je ministrem každého občana Slovenské republiky. Co si o tom vyjádření myslíte? Měl by podle vás být odvolán, nebo podat okamžitou demisi, nebo ne?“

Danko ale nebyl jediný, kdo ostře reagoval na jeho slova. V diskuzi pod slovy o opicích ministra obrany Jaroslava Nadě byl jinými uživateli sociální sítě vyzván, „aby se už přestal vyjadřovat a zamyslel se nad sebou“. „O nějaké demokracii a svobodě médií tu nemelte. Lidé vás mají plné zuby. Doufám, že vaše vláda brzy padne,“ okomentoval na Naďova slova Mato Martin.

„O tom si nechte jen zdát,“ reagoval Jaroslav Naď na jeho slova.

Protesty v Bratislavě

Před Úřadem vlády SR a Prezidentským palácem se včera sešlo několik stovek lidí. Protestovali proti vládním opatřením v boji proti koronaviru. Na místě byli i policejní těžkooděnci.