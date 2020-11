Lidé označili Pellegriniho za druhého Matoviče. K tomu slovenskému expremiérovi stačilo promluvit o chaosu v zemi

„Ve společnosti roste napětí a vláda namísto slušné komunikace a hledání společenské dohody vystupuje arogantně a urážlivě vůči lidem. Prohlubuje se nedůvěra ke státu a šíří se chaos. Změňme to!“ napsal na Facebooku před odkazem na publikaci.

Ve svém komentáři Pellegrini uvedl, že se Slovensko stalo politickou laboratoří jednoho experimentu nezralého politika.

Přiznal, že pokud ho něco dnes zásadně znepokojuje ve slovenské společnosti, tak je to její narůstající radikalizace.

„Před časem jsem varoval vládu, aby nenarušila konsensus mezi ní a lidmi, protože mohou nastat procesy, které v konečném důsledku napomohou růstu extremismu a volání po nastolení tvrdé ruky. Bohužel pomalu se začínají naplňovat mé obavy jakoby v přímém přenosu,“ napsal.

Podle jeho slov, nedostatečná ekonomická opatření, která ohrožují kvalitu života, dělaná pomocí sebestředné politické improvizace předsedy vlády, který za nepřátele označil všechny pandemiology a odborníky a nesmyslná šikana lidí s nejasným zdravotním záměrem namíchaly emotivní společenský koktejl, který může nečekaně vybuchnout a vlastně už vybuchuje na kterémkoliv místě Slovenska.

„Lidé začínají mít dost chaosu a začínají protestovat bez ohledu na vládní zákazy a příkazy. Společnost si vytváří vlastní pravidla přežití a spravedlnosti, která v konečném důsledku oslabuje důvěru ke státu. Vláda selhává na celé čáře,“ podotýká bývalý slovenský premiér.

V této souvislosti připomněl, že namísto uklidňování veřejnosti se její představitelé hádají v přímém přenosu a nechávají si ve veřejném prostoru odkazy, které vnášejí ještě větší zmatek do řízení země.

„Namísto hledání společenské dohody se jezdí ve vojenských uniformách jako symbolech moci. Slovenská republika svou atmosférou připomíná více vojenský tábor jako demokratický stát,“ píše lídr Hlasu.

Dále v komentáři politika černé barvy jen narůstají. Podle jeho slov, společnost se dělí na občany druhé kategorie, hrozí se represí a pod rouškou boje s pandemií se plíživě destruují demokratické pilíře státu.

„Vytratila se soudržnost a jen jeden názor je ten správný. Kdo ho nepřijme, nepokoří se a nezařadí se do řady podle nepřehledných pravidel, je potrestán. Zemí se šíří chaos, který je ideální na rozklad demokracie, protože vytváří základ pro politickou svévoli,“ pokračuje ve své kritice autor komentáře.

Pellegrini se domnívá, že dnes se nedá vyjít na náměstí a prezentovat svou nespokojenost, jak se řídí stát.

„Nemůže se říci, vláda odmítla pomoci ohroženým skupinám, rozbila sociální dialog, protože by se porušily jí stanovená pravidla. Chtějí, aby lidé mlčeli zavření doma a přijímali příkazy prostřednictvím nekončících se tiskových konferencí, které spíše připomínají one man show než informace pro veřejnost. Stali jsme se politickým laboratoří jednoho experimentu nezralého politika,“ poznamenává expremiér.

Navzdory obsahu dotyčného komentáře, velké podpory se Pelleginimu nedostalo. Lidé bývalého premiéra zkritizovali, když vyslovovali své zklamání.

„Co jste mohl ztratit, kdybyste tam včera přišel? Lidé vám věřili a dávali vám hlasy. Zklamal jste p. Pellegrini,“ napsala Alena Glezgová.

„P. Fico je pán, on se nebál postavit se za národ. P. Pellegrini a vy jste co udělal? Dali jste svíčky do okna! To komu pomůže!“ zkritizovala Pellegriniho Darina Lowyova.

„POZOR! Pellegrini je nebezpečný. Druhé vydání Matoviče. Pouze ve slušné formě, ale výsledek bude stejný,“ varovala Katarina Cehláriková.

„Jste stejný jako Matovič, pouze zabalený do pozlátka. Berte si příklad ze Směru. Na ně nikdy nebudete mít,“ souhlasila Iveta Hribíková.

„P. Pellegrini, začali jste dobře, ale za posledním období jste přiznali barvu, takže již není o čem,“ uvedl Róbert Plšek.

„A kde si byl včera, ty posero? Zapal si svíčku. Ty si už minulost...“ poznamenal Peter Novotný.