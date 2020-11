„Udělali jste z žurnalistiky politickou prostitutku.“ Fico vyhlásil válku novinářům

Fico příspěvek SME označil za „smutný“. Reaguje na něj ve videu umístěném na jeho blogu, neboť SME odmítá uveřejňovat politické názory opozice.

„Cenzura je první slovo, které se pojí s Vaším deníkem. Je to smutné vysvědčení. Nejenže odmítáte zveřejňovat jiné názory než své, nebo Vašim uším lahodící, ale co je horší, zatajujete a zkreslujete informace. A vypadáte směšně, protože ignorujete fakt, že informace se dnes šíří bez ohledu na to, zda je zveřejníte nebo ne,“ uvedl Robert Fico ve svém blogu.

Podle jeho názoru SME použila cenzuru i při včerejších protestech, které probíhaly na území hlavního města Bratislavy.

„Cenzuru jste uplatnili i při informování o včerejších protestech. Když se za mé vlády setkalo před úřadem vlády patnáct lidí, měli jste to vždy na titulní straně svého deníku. Pokud se v Bratislavě setkají doslova tisíce lidí, a vyjadřují názor i proti Vám, chováte se jako slavné tři čínské opice. Takto hrubě ignorovat včerejší protesty by si za hlubokého socialismu nedovolilo ani Rudé právo. A to o něčem svědčí. U Vás ale platí - pokud je to proti Ficovi a Směru, je to demokratické a správné. Pokud tisíce lidí křičí na vládu I. Matoviče, na média, tak to jsou jen fašistické a extremistické excesy. Vy jste se museli v deníku SME zbláznit stejně jako I. Matovič,“ myslí si bývalý slovenský předseda vlády.

„Druhým slovem je vyhrožování opozičním představitelům kriminalizací. Ani to by nedělalo Rudé právo. Na mou adresu jste doslova uvedla, že se chytám svobody teď, když se bojím, že jednoho dne se v mých dveřích objeví spravedlnost. Mám to považovat za vyhrožování a politickou objednávku pro politicky angažované prokurátory, kteří se v rozhovorech ve Vašem deníku předbíhají v šíření bludů a hloupostí, jen aby zaujali vládní většinu při volbě generálního a speciálního prokurátora? Už jste mě v redakci odsoudili? Pokud máte, vážená paní šéfredaktorko, jakýkoliv problém s mou osobou z pohledu trestního práva, obraťte se s důvěrou na orgány činné v trestním řízení. Nikdy jsem nebyl podezřelý, ani vyslýchán v souvislosti s žádnou trestnou činností,“ prohlásil dále Robert Fico.

Obratem bývalý předseda vlády obvinil šéfredaktorku SME, že bere půl platu od finanční skupiny Penta.

„Velmi se mýlíte, pokud se domníváte, že jste v deníku SME něco víc, že jste nějaká elita, která si může dovolit všechno, neboť máte svou vlastní pravdu na hony vzdálenou od reality. To, co předvádíte, je nejhlubším ponížením žurnalistiky, ze které jste udělali obyčejnou politickou prostitutku,“ uzavřel Fico své vyjádření na adresu kvality novinářů SME.