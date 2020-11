Blaha o Matovičově zvrhlé pomstě za protesty: Tohle už fakt není normální. On je posedlý testováním

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se na své sociální síti opět zaměřil na slovenského premiéra Igora Matoviče (OĽaNO) a jeho myšlenku celoplošného testování na Slovensku. Podle něj se totiž předseda slovenské vlády chystá dát dát Slovákům super vánoční dárek, a sice „dvě tři špejle do nosu ještě do Vánoc“.

Poslanec se zejména ptá, jestli má být Matovičovo počínání „zvrhlou pomstou za protesty“, které před pár dny proběhly v zemi.

„Tohle už fakt není normální. On je posedlý testováním. Stává se z toho reálná úchylka. Nutit lidi, zbavovat je svobody, sadisticky se těšit z toho, že jim mohu ubližovat,“ napsal nechápavě Blaha.

Podle člena Směru-SD tak slovenský premiér zřejmě potřebuje odbornou pomoc. Dodává, že i Richard Sulík dokonce poznamenal, že se Matovič v testování zjevně „našel“. „On už je pro smích opravdu všem,“ kroutí hlavou Blaha.

„Po třech týdnech je zde dnes 1665 pozitivních případů ze 7913, což je závratných 21 %. V čem tedy pomohlo to Matovičovo slavné testování? V čem jsme lepší, než jinde, kde netestovali?“ ptá se politik a poznamenává, že je Matovič už jako nějaký vůdce sekty, která nepotřebuje empirické důkazy, ale stačí jí nekritická víra, náboženský trans a oddané čekání na zázrak.

Matovič má úchylku

V příspěvku vyzývá uživatele, aby si poslechli Matovičovy tiskovky před dvěma týdny. Tehdy totiž prohlašoval, že celoplošné testování bude „atomovou bombou“, které Slováky zbaví covidu-19. Blaha však ale upozorňuje, že se tak nestalo – čísla jsou totiž ještě horší, než byly, a Slováci dále fungují v lockdownu.

I přesto si ale myslí, že některým testování pomohlo. Stojí si totiž za tím, že si Matovič na testování královsky vydělal, a tak nyní navrhuje druhé kolo.

„Jak říká slavná hláška z Pelíšků – a přitom taková blbost. Zase na nás pošle armádu, zase podvede samosprávy, zase nás bude věznit?“ ptá se.

Následně Blaha upozorňuje, že to všechno je medicínsky vlastně nesmysl, který navíc stojí nekonečné miliony, ponižuje lidi a ohrožuje veřejné zdraví. „Ale Matovič má úchylku, takže nyní budeme skákat, jak on píská. Ten pán si koleduje o to, že zde budou desetitisíce lidí v ulicích každý den,“ naráží na nedávné protesty.

Rovněž si myslí, že by premiérovi měl někdo vysvětlit, že takhle nemůže rozhazovat peníze daňových poplatníků a hovoří o zpronevěře. „Nemůže takhle bohapustě krást! Nemůže takhle zotročovat lidi! Jednoduše – nemůže!“ rozčiluje se politik.

Za co je dle Blahy premiér SR zodpovědný?

Zmiňuje také to, že Matovič ohání slovy, že „ Rakousko jde slovenskou cestou“. Podle Blahy by si ale dotyčný měl spíše přečíst, jak to doopravdy je. Dle Blahy totiž Rakušané považují povinné testování za protiústavní a budou to dělat cíleně a dobrovolně. „Diplomaticky a eufemisticky mu (Matovičovi, pozn red.) vzkázali, že je vlastně diktátor a tyran, pokud do testování lidi nutí,“ dodal.

V neposlední řadě Blaha uvádí, že to, že si nyní koaliční lídři házejí nákup testů mezi sebou jako horkou bramboru, jen dokazuje, že první nákupy byly čistě zlodějinou.

„A byli v ní namočení všichni, takže je úplně jedno, jestli to teď nakoupí Matovič nebo Sulík. Dělají si z lidí dobrý den,“ je přesvědčen.

O celoplošném testování pomocí rychlotestů si tak myslí, že je to nonsens, hloupost, nesmysl. Podle něj to již několikrát potvrdili i odborníci.

„Matovič dodnes nepředstavil ty své tajuplné odborníky, kteří mu to prý radí. I Yettiho prý někdo někdy viděl, ale „odborníky“ Matoviče pořád nikdo. Je to jen další fatamorgána v jeho popletené hlavě,“ myslí si a dodává, že si to Matovič vymýšlí doma v obýváku.

Podle Blahy se tak jedná o úplný blázinec a nechápe, jak se někdo může divit tomu, že lidé ve velkém protestují.

„Proč neprotestují například v Rakousku? Protože tam se premiér k lidem nechová jako k odpadu, nedělá z nich otroky, neničí jim život, nevysmíváme se jim a nelikviduje svobodu a ústavu,“ vysvětluje.

Matovič je navíc podle něj zodpovědný za to, jak je Slovensko rozdělené a kolik odporu je v tamní společnosti.

V závěru pak zmiňuje, že na 9. ledna 2021 se chystá další protest proti vládě Igora Matoviče. Blaha však své sledující poprosil o jednu zásadní věc, a sice, aby tento protest podpořili.

„Organizuje to Igor Melicher, lídr Mladých sociálních demokratů, a, prosím, potvrďte účast, už teď to vypadá tak, že to bude velké. Je ale zřejmé, že protesty musí být ještě dříve. Protože Matovič chce spustit velký teror ještě před Vánocemi. On se kompletně zbláznil. Musíme ho zastavit!“ vyzývá Blaha na sociální síti.