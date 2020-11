Matovič oznámil termín dalšího plošného testování. Pokud to lidé nebudou chtít, přijde nejhorší řešení, varoval

Igor Matovič prohlásil, že by na Slovensku mělo proběhnout další plošné testování, a to již před Vánoci. Podle něj toto opatření prokázalo svou účinnost a je si také jistý tím, že to pomůže zabránit přetížení nemocnic. Uvedl rovněž, že pokud se lidé nebudou chtít testování zúčastnit, pak může být posouzena možnost zavedení lockdownu v prosinci.

Na Slovensku může být realizováno další plošné testování. Dnes to oznámil předseda slovenské vlády Igor Matovič, který rovněž zdůraznil, že se všichni členové vlády shodli na nutnosti tohoto opatření.

„Pokud chceme zastavit nárůst epidemie, tak musíme opět projevit odvahu a provést plošné testování,“ prohlásil slovenský politik.

Jak tvrdí slovenský premiér, zásadní význam plošného testování potvrdil i Ústřední krizový štáb, stejně jako řada epidemiologů. Pomoci plošného testování se mohou na Slovensku vyhnout přetížení nemocnic a zastavit nárůst epidemie, myslí si Matovič.

Dále Matovič podotkl, že plošné testování by mělo proběhnout stejným způsobem, jako tomu bylo před tím. To znamená, že nejdříve se bude testovat ve všech regionech a další kola testování by probíhala jenom v těch oblastech, kde bude epidemiologická situace nejméně příznivá.

Následně slovenský premiér nevyloučil ani tvrdší opatření, a to v případě, že obyvatelé nebudou ochotní se dobrovolně zúčastnit plošného testování. Pokud se tak stane, pak chce předseda vlády uvažovat o zavedení lockdownu v zemi, a to již v prosinci. Podle Matoviče by toto rozhodnutí bylo nejhorším krokem pro slovenskou ekonomiku.

Pellegrini trvá na dobrovolné účasti

Bývalý předseda vlády SR a současný lídr politické strany Hlas – sociální demokracie Peter Pellegrini označil Matovičův nápad za další prvek jeho politické hry a vyjádřil přesvědčení, že plošné testování musí být dobrovolné.

„Igor Matovič jde opět Slovensko zatahovat do své osobní politické hry v podobě celoplošného testování, ačkoliv doposud nevidíme jasný medicínský význam těch předchozích,“ napsal Pellegrini na svém facebookovém účtu.

Pellegrini je přesvědčen, že předseda vlády nemá právo nutit občany k tomu, aby se zúčastnili testování. Měl by především pořádně odůvodnit svůj nápad a vzdát se plánu provádět povinné testování.

Otázka antigenních testů

Podle Igora Matoviče je k dosažení cíle limitovat do Vánoc počet denních případů nákazy novým koronavirem na 500 je nutných přibližně sedm až 11 milionů antigenních testů.

„Podle cíle, který jsme si stanovili v Ústředním krizovém štábu, a shodě, že hlavním nástrojem zůstává masivní testování, odhaduji objem potřebných testů v rozsahu dvou až tří celoplošných testování, tedy vychází to na sedm až 11 milionů testů,“ uvedl premiér.

Dotyčný o tom hovořil v souvislosti s materiálem o nákupu antigenních testů, který ve středu dodatečně předložil na 52. jednání vlády. V návrhu nespecifikoval objem testů, navrhoval však, aby jejich pořízení dle specifikace resortu zdravotnictví bylo v gesci ministerstva hospodářství. Matovič to vysvětlil tím, že chce využít volné kapacity resortu hospodářství.