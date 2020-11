Matovič si telefonoval s Tony Blairem. Blaha: Pyšní se jak mladá natěšená patnáctka, i když Blair už 13 let není ničím

Na sociální síti slovenského premiéra Igora Matoviče se objevil status, v němž píše o tom, jak jej sám telefonicky kontaktoval britský právník, diplomat, politik za Labouristickou stranu a bývalý britský premiér (1997-2007) Anthony Charles Lynton Blair, známý jako Tony Blair.

„Takový zvláštní pocit, když vám volá neznámé anglické číslo… Zvednete to… A tam Tony Blair… S tím, že ho mimořádně zaujal náš projekt plošného testování… Zajímavý dlouhý rozhovor se zajímavým člověkem…“ napsal hned v úvodu.

Dále pak pokračoval tím, že Slovensko konečně zaujalo svět i v tom dobrém slova smyslu.

„Hmm, Slovensko ve světě zaujalo… Naštěstí už ne uneseným Vietnamcem, už ne výbušninou v zavazadle nastraženou policií, už ne mafií ve vedení policie, už ne speciálním prokurátorem jakožto sluhou mafie, už ne státní tajemnicí, která rozsudky prodávala, už ne mafiánskou milenkou po boku premiéra, nebo vraždou novináře a jeho snoubenky… Slovensko zaujalo odvážným a úspěšným projektem…“ napsal Matovič na Facebooku a dodal hashtag #ByloNaČase.

„A můžu se zeptat, v jakém jazyce jste s ním hovořil? Nebo raději tlumočník?“ ptal se jeden komentující.

Jeho příspěvek však vzbudil rozporuplné reakce. Lidé si z něj v komentářích například začali tropit žerty kvůli jeho (ne)znalostem angličtiny.

Na jeho dotaz pak mnozí vtipně reagovali, že Matovič s Blairem mluvil esperantem, trnavskou angličtinou či dokonce psali, že se Blair kvůli Matovičovi naučil slovensky, aby si mohli „pokecat“.

Další se pokusili nastínit, jak asi jejich debata probíhala: „I: Kdo je tam? T: Hi, this is Tony. I: Ou nou.“

„Co se one time naučíš, next time jako když najdeš,“ bavili se další a naráželi i na Matovičův trapas v Bruselu.

„Myslím, že vám volal one time a už nezavolá next time,“ podotýkali další.

Někteří poznamenávali, že se tak dobře, jako při čtení jeho statusu a následných komentářů, již dlouho nepobavili a nezasmáli.

„Už dlouho jsem se tak nepobavila, jako při čtení tohoto důležitě rozhovoru. A ještě prý dlouho trval. No, při chabé angličtině našeho diktátora si moc nepokecali, jedině, že by Tony bral od 29.2.2020 hodiny trnavčiny. Jelikož už zuřil covid, tak se Tony mohl dovzdělávat,“ podotkla další komentující.

Jiní se zase snažili Matovičovi připomenout, kdo mu to vlastně volal. „Tony Blair? Vždyť ten byl v úřadě do roku 2007? Jakou má nyní pozici? To je jak kdyby někomu volal Mikuláš Dzurinda . Já jen, jestli jste dobře rozuměl, kdo volá,“ uvedl jiný uživatel.

Pár uživatelů ale také psalo, že Matovič opět blouzní, že je psychicky nemocný a že jen čekají na to, s jakým výmyslem přijde příště.

„A Před Vánocemi mu zavolá Ježíšek, že by potřeboval otestovat anděly v nebi, protože takový super nápad by byl hřích nevyužít,“ bavili se jiní.

Blaha: Prosím, hoďte už na Matoviče síť

A jeho statusem se bavili i politici. Mezi ně se zařadil Matovičův věrný kritik a člen Směru-SD Ľuboš Blaha, který na sociální síti prohlásil, že se Matovič pyšní Blairem jako mladá natěšená patnáctka, která právě přišla z koncertu Justina Biebera.

„Igor Matovič se před chvílí pochválil na své (facebookové, pozn. red.) zdi, že mu zavolal Tony Blair a zajímal se o celoplošné testování. Schválně si na to klikněte a čtěte, co mu píší lidé v komentářích – myslím, že nic vtipnějšího už nezažijete. Nedokážu se přestat smát,“ bavil se Blaha.

Následně se podělil o výběr některých komentářů, v nichž si lidé představovali daný rozhovor s Tonym v Matovičově špatné angličtině: „ Van tajm, neks tajm, what? Pľac test? Ol in van? Tugeder? Tumorov ? Visky? Gud? Krismas? End? Sia.“

„Já jen, že ať už si z Igora vystřelil kdokoli, Tony Blair je známý válečný zločinec, spoluodpovědný za válku v Iráku. Patří k nejhlučnějším obhájcům multikulturalismu a neoliberalismu. Už třináct let není ničím,“ připomněl politik.

Zmínil přitom, že se v komentáři objevilo i to, že pokud mu zavolá Margaret Thatcherová, bude nutná hospitalizace.

I přesto se ale Matovič dle jeho slov raduje jako malý kluk, že si ho někdo všiml. „Tomu se říká – komplexy jako dělo!“ poznamenává Blaha.

Celou situaci pak srovnal s tím, když v minulosti Roberta Fica vítal v Kremlu prezident Vladimír Putin a ve Washingtonu zase americký prezident. „No, nepamatuji si, že by o tom psal nadržené pubertální statusy na síti,“ zmiňuje politik Směru-SD.

„No, Igor je až takový státník, že se pyšní Blairem jako mladá natěšená patnáctka, která právě přišla z koncertu Justina Biebera. Prosím, hoďte už na Matoviča síť. Ne van tajm. Ne neks tajm. Ale fórevr. Cenkju,“ uzavřel ironicky svůj příspěvek.