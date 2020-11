Plošné testy v jedné slovenské obci neodhalily 158 nakažených. Směr-SD požaduje, aby nyní testování probíhalo dobrovolně

Zřizovatelem centra Ametyst je prešovská župa. Regionální úřad veřejného zdravotnictví po výsledcích víkendového PCR testování centrum uzavřel. Centrum sociálních služeb Ametyst je tak nyní v karanténě, uvedla mluvčí Prešovského samosprávného kraje Daša Jeleňová.

„Zařízení je v karanténě. Zdravotní stav klientů je pod stálou kontrolu. Vykazují různé příznaky onemocnění, jako je zvýšená tělesná teplota, slabost, nechutenství či dušnost. Zařízení zaznamenalo pět úmrtí klientů s přidruženými zdravotními komplikacemi, jedna klientka byla negativní, zbylí čtyři byli pozitivní. Aktuálně jsou hospitalizováni v nemocnici další tři,“ shrnula aktuální situaci Jeleňová.

Podle jejích slov župa Tovarné zaznamenala problémy i v dalších dvou zařízeních sociálních služeb ve své působnosti. Od středy je v karanténě DSS Stropkov, kde hlásí 41 pozitivních klientů a 3 zaměstnance, v centru Vita Vitalis v Prešově čekají na výsledky PCR testování.

V Ametystu první náznaky nákazy zachytili u většiny lidí v polovině týdne po druhém testování, načež jim 14. listopadu byli udělány i PCR testy. V celoplošném testování antigenními testy byly podle regionální hygienistky ve Vranově nad Topľou Ludmily Rosiarové zachyceny jen dva nebo tři případy pozitivně testovaných.

„Okamžitě šli do karantény. Plošné testování však nedopadlo špatně, jen se tehdy ještě nepodařilo zaznamenat pozitivního člověka. Za týden se pak dovedlo nakazit mnoho lidí. Když byli testováni, ještě nemusela být nemoc zachycena,“ míní Rosiarová.

V obci Tovarné v prvním kole celoplošného testování bylo ze 730 testovaných antigenními testy pouze sedm pozitivních, přičemž ve druhém kole bylo ze 755 občanů pozitivních celkem šest.

Směr-SD se obrátí na Ústavní soud SR

Předseda strany Směr-SD Robert Fico na včerejší tiskové konferenci prohlásil, že jeho strana odmítá povinné testování obyvatelstva a považuje ho zbytečné utrácení peněz.

Avizoval tak, že pokud dané protiepidemiologické opatření zůstane v platnosti a nebude dobrovolné, jeho strana se obrátí na Ústavní soud.

„Pokud se Igor Matovič rozhodne vyhlásit celoplošné testování a bude vydírat lidi, že pokud nebudou mít modré papírky, tak nebudou moci jít do práce či do obchodu, okamžitě podáme návrh na Ústavní soud SR, aby rozhodl předběžným opatřením, zda testování může za těchto podmínek proběhnout,“ prohlásil Fico.

Omezení se tak podle něj má vztahovat jen na lidí, kteří jsou infikováni, nemocní, nebo na tu kategorie lidí, kteří jsou potřební při boji s pandemií.

„Testování zdravých lidí, kteří nemají příznaky, může být jen na bázi dobrovolnosti. Nelze jej podmiňovat plněním nějakých povinností,“ dodal.

Během konference Fico mimo jiné poznamenal, že za poslední dny absolvoval setkání se starosty, kteří se aktivně účastnili testování. A ti mu řekli o své dosavadní zkušenosti s realizací opatření.

„Jako na běžícím pásu se objevují informace, že stát byl nepřipravený. Kdyby to nevzali do vlastních rukou primátoři a starostové, celé testování by bylo nemožné,“ poznamenal s tím, že náhrady pro města a obce v souvislosti s testováním měly být vyřešeny už dávno, ne až poté, kdy samosprávy křičí, že to stát nezvládl.

Předseda Směru-SD odmítl tvrzení novinářů o tom, že dával starostům a primátorům pokyny za účelem bojkotování plošného testování. „Žádné pokyny dávat nemohu,“ řekl.

Fico se také dotkl referenda o předčasných parlamentních volbách. Uvedl totiž, že pro jeho iniciování má v tuto chvíli Směr-SD z 30 podpisů poslanců k dispozici 26.

„Budeme se ucházet o podporu hlasů z politické strany Petra Pellegriniho a od nezávislých poslanců Taraby, Podmanického a kuffovců,“ prozradil.

Referendum se podle Fica dá vyvolat dvěma způsoby. Buď shromážděním 350 podpisů prostřednictvím petice, nebo přijetím usnesení v Národní Radě SR. „My tento krok uděláme legitimně a správně, a podáme návrh do Národní rady SR, aby se o něm jednalo příští týden na schůzi,“ konstatoval.