Matovič: Lidé, kteří se nenechají očkovat, by mohli mít omezené cestování

Slovenský premiér Igor Matovič nastínil plány vlády v nadcházejících týdnech. Již za dva týdny by mělo proběhnout plošné testování.Co se týče možného vyhlášení lockdownu před Vánocemi, k tomu se Matovič staví odmítavě, stejně tak nepovažuje za nutné zavedení omezení cestování, vyzval přitom občany, aby se zdrželi rodinných návštěv v době svátků.

Další plošné testování na Slovensku by mohlo být povinné. Takovou možnost nevyloučil předseda slovenské vlády Igor Matovič, zároveň si postěžoval na nízkou účast během víkendového testování ve městech a obcích, kde byl před tím zaznamenán nejvyšší podíl infikovaných.

„Doufáme, že lidé se uzavřou a cestování a návštěvy rodin odloží…Věřím lidem, že se dokážeme spolu dohodnout, že neblázníme a nepokazíme si to,“ vyzval Igor Matovič.

Vakcinace a omezení cestování

S vyhlášením lockdownu o Vánocích slovenský premiér zjevně nepočítá , zákaz cestování mezi jednotlivými okresy se také neplánuje. Matovič přitom zdůraznil, že nehledě na absence zákazu cestování stále spoléhá na zodpovědnost občanů a vyzval je k tomu, aby se rodinných návštěv zdrželi.

Slovenský premiér uvedl, že zatím není zcela jasné, zda očkování bude povinné či nikoliv. S větší pravděpodobností by však mělo být dobrovolné a v tomto případě lidé, kteří se nenechají proočkovat, mohou mít určitá omezení, konkrétně se to bude týkat možnosti vycestovat. V této otázce Matovič hodlá sledovat pokyny či doporučení ze strany Evropské unie, týká se to i samotného procesu očkování.

„Doufám, že Evropa na to najde odpověd’. Co jsem předběžně slyšel, tak to jsou hlasy, že evropské země říkají, že nedovolí cestovat do jiných zemí lidem, kteří nebudou proočkovaní,” sdělil slovenský premiér.

Další kolo plošného testování na Slovensku

Na Slovensku v několika obcích a městech pokračuje další kolo plošného testování na covid-19 antigenními testy. Tentokrát jde o dobrovolnou záležitost. Za tímto účelem by mělo být zřízeno přes 400 odběrných míst. Ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na sociální síti informoval o výsledcích sobotního testování.

Tamní ministr obrany uvedl, že během soboty bylo na covid-19 otestováno 68 888 lidí. Z toho 1366 mělo pozitivní výsledek, pozitivita tedy dosáhla 1,98 procenta.

Zároveň ministr poděkoval na Facebooku všem, kteří se nechali otestovat. Doporučil starostům a primátorům, aby motivovali obyvatele svých obcí a měst, aby se v neděli ještě přišli nechat otestovat.

„To, že je nižší účast, znamená, že čísla pozitivně testovaných v jednotlivých obcích jsou vyšší. Testovat se totiž chodí zejména ti, kteří mají podezření, že by mohli být pozitivní. To může mít následně dopad na výběr obcí a měst pro další testování,“ uvedl s tím, že zejména při antigenních testech je důležité nechat se testovat pravidelně.