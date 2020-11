Sulík představil protipandemický plán, Blaha reaguje: Pokud to neumí Sulík zařídit, ať nestojí v cestě

Dokument, který Sulík představil, má 20 stran, je poměrně podrobný a podle Sulíka je jasný a umožní lidem, aby se předem připravili.

„Boj proti koronaviru na Slovensku probíhá chaoticky, zejména nyní na podzim. Ignorují se názory odborníků a panuje velká míra mikromanagementu,“ uvedl Sulík.

Alternativní plán, který byl označen za Semafor zdraví, tvořili se skupinou odborníků. Základní myšlenkou je rozlišovat regiony, které jsou více a méně nakažené.

Semafor zdraví

Pro Sulíka je důležité, že navrhovaná opatření by platila předem a dlouhodobě a všichni by se na ně mohli připravit. Testování lidí by bylo podle Sulíka nezávislé na okresech a reagovalo by na konkrétní situace.

Co se týče všeobecných opatření, jedná se o pravidla chování při symptomech, při pozitivním výsledku testu a pro spolubydlící, nošení roušek v interiéru, rouška pro každého důchodce (dostávali by je poštou), sociální odstup dva metry, dezinfekce rukou, větrání a zvlhčování vzduchu, snížení mobility.

Semafor zdraví je rozdělen na osm kapitol, první se týká všeobecných podmínek, které platí vždy. Přesně stanovuje, jak se mají lidé chovat, pokud se u nich projeví symptomy, pokud se setkali s nakaženým nebo se vrátili z červené země. Základem je nošení roušek, dodržování odstupů a dezinfekce. SaS také navrhuje, aby důchodci dostávali poštou 15 roušek měsíčně zdarma, a navrhují i ​​omezení bezplatné dopravy.

Co se týče specifických opatření, Slovensko by se rozdělilo na 36 obvodů, pro každý obvod by se vypočítalo „skóre“, na základě toho se pak vytvoří barevná pásma. Každá barva pak bude mít svou sadu opatření.

Co na to Blaha?

Protipandemický plán, který vytvořil Richard Sulík, neunikl Ľubošovi Blahovi ze Směru-SD. Na svém profilu na Facebooku shrnul několik bodů pojednávajících právě o plánu.

Podle jeho slov Robert Fico už několik týdnů říká, že se s covidem musíme naučit žít. Pokračoval s tím, že se dnes Richard Sulík postavil na tiskové konferenci se svým „slavným mongolským plánem“ a zopakoval to stejné. Následně položil otázku, na co všichni čekají – zda na to, až bude úplně zničena ekonomika.

„Každému se zdravým rozumem je jasné, že tam, kde nejsou vysoká čísla, musíme otevřít ekonomiku, školy, všechno - to jakože toto bylo nutné objevit jako Kolumbus Ameriku? Oni tu měsíce zbytečně terorizují Slovensko, aby došli na to, co vám řekne i kominík z obce Veľké Blahovo?“ ptá se s mírnou ironií politik.

Podle jeho mínění byla celá tisková konference SaS „sypání soli“ do Matovičových otevřených ran. Konstatoval, že Slovensko potřebuje v této době normální a stabilní vládu a ne neustálé hádky a naschvály „dvou infantilních strýčků“.

Co Slovensko potřebuje

„Každopádně, jsem rád, že Sulík konečně na plnou pusu uvedl, že celoplošné testování zdravých lidí je kolosální nesmysl, vyhozené peníze a nic neřešící marketing. My to říkáme celou dobu! Když ministr hospodářství řekne, že Matovič vlastně hází peníze daňových poplatníků ven oknem, tak co ještě chcete? Vždyť to je zpronevěra! Matovič by to měl do posledního centu proplatit národu!“ nešetří kritikou Blaha.

V neposlední řadě konstatoval, že přestřelky Igora Matoviče a Sulíka jsou neudržitelné, směšné, iracionální a dětinské. Blaha míní, že pokud má takto vládní koalice pokračovat ještě tři a půl roku, ať to raději rovnou položí.

„Slovensko dnes nepotřebuje, aby Sulík objevoval Ameriku, která již dávno objevena byla. Slovensko dnes nepotřebuje, aby si tu vzájemně vyměňovali fórky o Mongolsku. Slovensko dnes nepotřebuje řečičky, které neumí zastavit psychopatické nápady předsedy vlády. Slovensko se dnes potřebuje zbavit Matoviče, pouze to lidí zachrání - a pokud to neumí Sulík zařídit, ať nestojí v cestě,“ dodal závěrem.