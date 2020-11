Matovič: Ale houby máme plán! Pandemický plán SaS je cesta do pekla

Slovenský premiér ostře zkritizoval plán Strany svobody a solidarity (SaS). Řekl, že je to „cesta do pekla“. Uvedl to před dnešním zasedáním Ústředního krizového štábu. Premiér dodal, že pokud by měl platit plán SaS, západní Slovensko by mohlo být zelené a nezajímá ho, že „hoří“ východně od Nitry. Informují o tom Hlavné Správy.

Podle premiéra Sulík tento plán jen okopíroval z Česka, něco vzal z ministerstva zdravotnictví a udělal kompilaci. „Ale houby máme plán,“ řekl premiér. Argumentuje tím, že nedal Sulíkovi za úkol takový plán připravit, ale přinést alternativu k plošnému testování.

Základní myšlenkou prezentovaného plánu SaS je rozlišovat mezi malými a vysoce infikovanými regiony. Semafor zdraví je rozdělen do osmi kapitol, z nichž první pokrývá všeobecné podmínky, které vždy platí. Zvláštní opatření jsou také součástí semaforu. Ty budou přiděleny jednotlivým regionům podle toho, v jakém stavu se nacházejí.

Celé Slovensko je v plánu SaS rozděleno do 36 částí podle jednotlivých obvodů regionálních úřadů veřejného zdraví. Každé takové části Slovenska by bylo přiděleno skóre. To by určovaly čtyři veličiny, konkrétně počet nakažených na 100 000 obyvatel, počet nakažených osob starších 65 let na 100 000 obyvatel této věkové skupiny, rychlost šíření viru a pozitivita, tj. kolik procent z provedených testů bylo pozitivních.

Blaha nezůstal stranou

Protipandemický plán neunikl Ľubošovi Blahovi ze Směru-SD. Na svém profilu na Facebooku shrnul několik bodů pojednávajících právě o plánu.

Podle jeho slov Robert Fico už několik týdnů říká, že se s covidem musíme naučit žít. Pokračoval s tím, že se dnes Richard Sulík postavil na tiskové konferenci se svým „slavným mongolským plánem“ a zopakoval to stejné. Následně položil otázku, na co všichni čekají – zda na to, až bude úplně zničena ekonomika.

„Každému se zdravým rozumem je jasné, že tam, kde nejsou vysoká čísla, musíme otevřít ekonomiku, školy, všechno - to jakože toto bylo nutné objevit jako Kolumbus Ameriku? Oni tu měsíce zbytečně terorizují Slovensko, aby došli na to, co vám řekne i kominík z obce Veľké Blahovo?“ ptá se s mírnou ironií politik.

Podle jeho mínění byla celá tisková konference SaS „sypání soli“ do Matovičových otevřených ran. Konstatoval, že Slovensko potřebuje v této době normální a stabilní vládu a ne neustálé hádky a naschvály „dvou infantilních strýčků“.