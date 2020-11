Matovič se drží zvolené cesty: Do Vánoc by měla proběhnout tři kola testování

Tisková agentura Slovenské republiky informuje o tom, že do Vánoc by v zemi měla proběhnout tři kola testování, ve kterých se má použít osm milionů antigenových testů.

Potvrdil to premiér Igor Matovič po pondělím jednání ústředního krizového štábu s tím, že testování na štábu schválili.

První kolo se má uskutečnit 6. prosince a má být celoplošné. Další dvě by měla být ve městech a obcích, které z prvního kola vyjdou jako problematické.

„Různé složky státu, které se budou podílet na plánování, mají přijít do středy s návrhem, jak zrealizovat osm milionů testů v průběhu tří prosincových víkendů,“ prohlásil předseda slovenské vlády.

Více podrobností k testování neřekl.

Poznamenává se, že štáb řešil i otázku návratu dětí do škol. Zatím k uvolňování nedochází. Matovič avizuje návrh, který by žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol mohl vrátit do škol na poslední dva týdny. Podrobnosti zatím premiér neupřesnil.

Dříve Sputnik informoval o tom, že další plošné testování na Slovensku by mohlo být povinné. Takovou možnost nevyloučil Igor Matovič.

Předseda slovenské vlády si zároveň postěžoval na nízkou účast během víkendového testování ve městech a obcích, kde byl před tím zaznamenán nejvyšší podíl infikovaných.

S vyhlášením lockdownu o Vánocích slovenský premiér zjevně nepočítá, zákaz cestování mezi jednotlivými okresy se také nepláhttps://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20201030/12726228.htmlnuje. Matovič přitom zdůraznil, že nehledě na absence zákazu cestování stále spoléhá na zodpovědnost občanů a vyzval je k tomu, aby se rodinných návštěv zdrželi.

„Doufáme, že lidé se uzavřou a cestování a návštěvy rodin odloží…Věřím lidem, že se dokážeme spolu dohodnout, že neblázníme a nepokazíme si to,“ vyzval Igor Matovič.