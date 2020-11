Brutální útok v bratislavském MHD: Řidiče autobusu mlátili pěstmi do hlavy

„Podle dosavadních informací měl řidič autobusu MHD v jeho zadní části zpozorovat dvě osoby mužského pohlaví, přičemž podle pohybů jednoho z nich nabyl podezření, že poškozuje interiér autobusu. Proto autobus na zastávce Kozí odstavil a poté, co se přesvědčil o poškození sedadla různými nápisy a znaky, vyzval ostatní cestující k vystoupení a uvedeného muže k setrvání ve vozidle do příchodu policie. Ten však jeho výzvu neuposlechl,“ uvádí policie na své facebookové stránce.

Dva muži se měli nakonec uchýlit k brutálnímu násilí. Řidiče měli napadnout i údery do hlavy.

„Protože řidič se mu opět snažil zabránit v útěku, muž ho napadl úderem do obličeje, který mu poškozený opětoval. Následně oba muži společně napadli poškozeného řidiče několika údery pěstí do oblasti hlavy a utekli z místa směrem po Godrově ulici. Po neznámých pachatelích policisté v současnosti pátrají,“ uvádí se ve zprávě.

Policie v této souvislosti vyzývá občany ke spolupráci. Jakékoliv informace, které by policii pomohly ztotožnit muže na přiložených záběrech a které by mohly napomoci k objasnění tohoto skutku, lze sdělit na bezplatném číslo policie 158, případně na čísle 09610 31 614, osobně na kterémkoliv policejním oddělení nebo formou soukromé zprávy na facebookové stránce Policie SR.

Loni v prosinci Policie Slovenské republiky obvinila deset osob z četných trestných činů v případě rvačky ve Važci v okrese Liptovský Mikuláš. Strážci pořádku o tom informovali na sociálních sítích.

„Policie intenzivně pracovala na případu od momentu, kdy jí byl nahlášen. V první řadě bylo důležité identifikovat lidi z videa - spárovat a dokázat, že ta a ta osoba je opravdu ta a ta z videa. Není pravda, že policie začala konat až po zveřejnění videa,“ bylo uvedeno v příspěvku.

Dříve se na sociálních sítích objevilo video z Liptova, na kterém nejprve jeden agresor zaútočil na bezbranného muže. Později se k němu přidají i další kumpáni, kteří ve velkém rozdávají rány pěstí a kopance.

Poznamenávalo se, že na šokujících záběrech je vidět, jak muž před rváči celou dobu ustupuje v naději, že si to skupina výtržníků rozmyslí. Opak je však pravdou. Oběť končí na kolenou, rváči do ní kopou, mlátí ji pěstmi, v jednu chvíli si do ní dokonce udeří i dívka. Vše bylo zaznamenáno na kameře.

Rovněž se uvádělo, že se útok měl odehrát 11. prosince v obci Važec (okr. Liptovský Mikuláš). Téměř po týdnu se k němu nyní vyjádřili i muži zákona.

„Dementujeme dezinformace, podle kterých policie nekoná v případě napadení jedné osoby více pachateli. Policie koná, a proto neinformuje, aby se o jejích krocích nedozvěděli pachatelé a aby díky tomu byli spravedlivě potrestáni. Zítra přineseme více konkrétních informací,“ uvedla policie na sociální síti.