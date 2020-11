Žádné dýky do zad? Matovič promluvil o nové dohodě v koalici. Čaputová požaduje změnu přístupu ke krizi

Spor Igora Matoviče a Richarda Sulíka podle mnohých překročil únosnou míru. Premiér nyní na Facebooku promluvil o nové dohodě s koaličními partnery, která by měla ukončit éru veřejných útoků a kritiky. Prezidentka Zuzana Čaputová zase zkritizovala události posledních dnů, žádá klid a věcnost.

Představitelé koalice si mají věci říkat „do očí“ na koaliční radě, tedy přesně tak, jak se „na dobrou a funkční rodinu patří“. Matovič dokonce věří, že se stanou se Sulíkem opět přáteli.

Premiér se omluvil svým partnerům. Tvrdí, že od úterý, pokud bude chtít někdo veřejně zpochybňovat rozhodnutí svých koaličních partnerů, tak jim to nejprve řekne do očí na koaliční řadě.

„Nemá smysl to tajit. Na včerejší předpůlnoční koaliční řadě jsem svým kolegům řekl, že pokud se situace nezmění, nemám více sil a chuť takto pokračovat dále. Nedokážu v době, kdy se Slovensko nachází v nejtěžší situaci od druhé světové války a stojí zřejmě před nejtěžšími třemi měsíci v tomto boji, neustále hlídat výpady od bratra ve zbroji,“ uvedl premiér na sociální síti.

Tvrdí, že vláda a koalice musí v této době táhnout za jeden provaz a všichni koaliční partneři musí být schopni postavit se i za nepopulární kroky a rozhodnutí. Poukázal na to, že před volbami lidem slíbili zcela otevřené vládnutí. Tvrdí, že je fajn, když veřejnost ví o všem, co se v koalici děje.

„Na druhé straně upřímně uznávám, že jsem úplně zbytečně reagoval na každé popíchnutí pod žebrem. Nedokázal jsem se přes to přenést, protože to bylo zraňující a nepovažoval jsem to za fér vůči mně, našemu hnutí a ostatním dvěma koaličním partnerům,“ napsal Matovič s tím, že se za své chování omlouvá.

Klid a věcnost

Věří, že dobré dohody dělají dobré přátele. Zároveň doufá, že se postupně stanou opět s Richardem Sulíkem přáteli.

S Igorem Matovičem se dnes setkala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Po jejich setkání se vyjádřila k aktuální situaci. Zkritizovala události posledních dní, spory v koalici i nekoncepční přístup k řešení pandemické krize. Žádá klid a věcnost.

„S covidem žijeme na Slovensku už devět měsíců. Někteří ztratili práci, někteří museli sáhnout na své úspory, někteří o ně zcela přišli,“ začala prezidentka s tím, že má pochopení pro ty, kteří ztrácejí naději.

Politici z vládní koalice podle ní musí dokázat spolupracovat, musí umět tahat za jeden provaz a musí svá rozhodnutí konzultovat s odborníky. Prezidentka musí další kolo plošného testování respektovat, je však pro jeho dobrovolnost.

„Další zahrávání si s trpělivostí lidí si už nemůžeme dovolit,“ míní prezidentka s tím, že Slovensko potřebuje klidný, věcný a pragmatický přístup, o což i premiéra požádala.