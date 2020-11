Slovenské konzilium nedoporučuje plošné testování. Podle ministra zdravotnictví je nutné brát jejich názor vážně

Vyjádření konzilia odborníků z oblasti epidemiologie a infektologie, které nedoporučuje celoplošné testování, je potřeba brát v potaz. Před středečním jednáním slovenské vlády to uvedl ministr zdravotnictví SR Marek Krajčí, píše TASR.

„Dostal jsem toto stanovisko v noci, musíme to probrat,“ uvedl Krajčí o stanovisku konzilia, které sice oceňuje výsledky plošného testování v případě zpomalení šíření nákazy, ale upozorňuje, že další kolo ve formě, kterou prosazuje předseda vlády SR Igor Matovič, by zbytečně odčerpalo síly už nyní unaveným zdravotníkům, proto je potřeba hledat jiný způsob, například využitím mobilních odběrových míst.

Krajčí řekl, že nemá zájem protlačovat plošné testování, zdůraznil však, že je nutné hledat způsoby, jak zachytit infikované.

„Hledat řešení, které bude dobré pro zemi, abychom snižovali nárůst případů a mohli postupně uvolňovat opatření,“ uvedl.

Jednat by o věci měl odpoledne Ústřední krizový štáb. „Potřebujeme vychytávat infikované jakýmkoliv způsobem, je nutné najít nejefektivnější způsob,“ podotkl ministr.

Trasování kontaktů osob pozitivně testovaných na covid-19 funguje dobře, uvedl ministr Krajčí. Jak řekl, hlavní hygienik Ján Mikas ho ujišťuje, že regionální úřady veřejného zdravotnictví stíhají dohledávat kontakty. Pomáhá jim při tom i 240 příslušníků Ozbrojených sil SR.

„Pokud by byl problém s trasováním, okamžitě umíme nasadit funkcionalitu call centra zřízeného ministerstvem, aby trasování bylo zlepšené,“ řekl šéf resortu zdravotnictví.

Nedůvěryhodnost podle Matoviče

Na jedné z listopadových tiskových konferencí premiéra Matoviče novináři uvedli, že na Slovensku nenašli ani jednoho odborníka, který by dával do souvislosti antigenní testování na Slovensku a v anglickém Liverpoolu podobně jako předseda vlády Matovič. Ten reagoval, že v takovém případě to mají média uzavřít s tím, že „ti odborníci nejsou, že se vypařili“.

Po vyslovení různých pochybností ze strany médií, zda vůbec nějací odborníci, na které se premiér odvolává, existují, Matovič otevřeně přiznal, že „to působí nedůvěryhodně“.

Co se týče postoje koaliční strany Svoboda a Solidarita (SaS), ta je proti celoplošnému testování, ale vetovat ho nebude. Před středečním jednáním vlády to uvedl šéf liberálů a ministr hospodářství Richard Sulík. „My budeme proti na vládě i na krizovém štábu, ale nebudeme celoplošné testování vetovat,“ konstatoval.

Co se týče koronavirové situace na Slovensku, za včerejší den přibylo v zemi 1811 případů. Celkem bylo v zemi potvrzeno 99 304 případu nákazy, vyléčilo se však již 53 547 osob, nemoci pak podlehlo 732 lidí.