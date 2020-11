O prvním prosincovém víkendu další plošné testování na Slovensku neproběhne. Potvrdil to premiér Matovič

Matovič v souvislosti s dobrovolným plošným testováním uvedl, že „jít dobrovolnou cestou jsou skutečně vyhozené peníze“. Dodal, že závisí na ministru hospodářství Richardu Sulíkovi a šéfu Státních hmotných rezerv SR Jána Rudolva, kdy proběhne další kolo plošného testování.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď uvedl, že by se měly rozšířit i mobilní odběrová místa na testování, nově budou v obcích a vesnicích, kde bude nutné rychle otestovat obyvatelstvo. Zapojit by se podle něj mohly i ambulance. Zároveň dodal, že do mobilního testování chce zapojit také firmy, které by testovaly své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Premiér na tiskové konferenci také uvedl, že jde o náhradní plán, protože ministerstvo hospodářství nedokáže zajistit dostatek testů na avizované nejbližší plošné testování.

Ministr Naď však věří, že do Vánoc se podaří přetestovat miliony lidí. Mezitím budou vysoutěženy testy a Správa státních hmotných rezerv SR dodá zdravotnický materiál, bude se podle něj možné připravit na období po vánočních svátcích.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí na tiskové konferenci vysvětlil, že rezort vytvořil speciální kód pro ambulantní poskytovatele, na základě kterého jim mají zdravotní pojišťovny proplatit vyšetření antigenními testy. Transport testů proběhne ve spolupráci s ozbrojenými silami.

„Nejde o soutěž, každý zájemce, který splní podmínky, dostane s ministerstvem zdravotnictví smlouvu,“ uvedl ministr.

Slovenské konzilium nedoporučuje plošné testování

Vyjádření konzilia odborníků z oblasti epidemiologie a infektologie, které nedoporučuje celoplošné testování, je potřeba brát v potaz. Před středečním jednáním slovenské vlády to uvedl ministr zdravotnictví SR Marek Krajčí, píše TASR.

„Dostal jsem toto stanovisko v noci, musíme to probrat,“ uvedl Krajčí o stanovisku konzilia, které sice oceňuje výsledky plošného testování v případě zpomalení šíření nákazy, ale upozorňuje, že další kolo ve formě, kterou prosazuje předseda vlády SR Igor Matovič, by zbytečně odčerpalo síly už nyní unaveným zdravotníkům, proto je potřeba hledat jiný způsob, například využitím mobilních odběrových míst.

Krajčí řekl, že nemá zájem protlačovat plošné testování, zdůraznil však, že je nutné hledat způsoby, jak zachytit infikované.