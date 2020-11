Ľuboš Blaha: Operace Slovensko proti Matovičovi začíná

Podle něj musí slovenský premiér Igor Matovič skončit ve své funkcí. V případě, jestli nezíská návrh podpory parlamentu, plánují poslanci Směru začít sbírat podpisy, aby prosadili svou iniciativu pomoci občasné petice.

„Pohár trpělivosti přetekl. Ničí ekonomiku, obírají lidi o sociální práva, kradou jak straky, nutí lidi do nesmyslných a ponižujících testování. Vyhrožují povinným očkováním, nadávají běžným lidem a dokonce porušují vlastní předpisy a dělají si koaliční rady v nemocnici. Stačilo,” vytýká Blaha vládní koalici.

„Už Slovensku ubližovali dost. Spouštíme proces, na jehož konci půjde Matovič z hrušky dolů. Slovensko je jediná země na světě, kde proti covidu nebojují lékaři, ale pacient. S duševní poruchou. Toto musí skončit,” dodává.

„Dost bylo tyrana! Operace Slovensko proti Matovičovi začíná,” uvádí na závěr.

Aktuálně příspěvek politika získal necelých tři tisíce komentářů. Někteří sledující pozitivně reagují na iniciativu Směru, ale zpochybňují, že bude v parlamentu úspěšná.

„Parlamentní matematika nepustí. Je třeba jít cestou klasického sběru podpisů,” navrhuje jeden z uživatelů Facebooku.

Někdo již vyjádřil odhodlanost petici podepsat: „Podepíšu i celá moje rodina.”

„Super. Už bylo načase. A ti lidé, co stále spí, tak se prosím probuďte, protože pokud ne tak potom usnete navěky,” obrací se na své spoluobčany další zastánce opoziční inciativy.

Stojí však za zmínku, že v zazněly i obavy z toho, co může následovat po úspěšném referendu. V jednom komentáři stojí: „Jen abyste nepokračovali v tom, co on (Matovič, pozn. red.) začal. Neboť nevěřím tomu, že po referendu zmizí korona a všechna opatření a nesmysly kolem očkování a podobné pokusy na Slovácích.”