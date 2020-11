„Už dávno jsem se nestyděl jako dnes ráno.“ Chmelár neunesl ženské návštěvy Kollára v nemocnici

Slovenský deník Sme totiž uvedl, že kromě toho, že se u Kollára střídají jeho přítelkyně, některé se měly dostat i do konfliktu s nemocničním personálem. Deník Sme tyto svá tvrzení opírá o svědectví lékařů a sester, které si ale kvůli několika okolnostem přáli zůstat v anonymitě. Přítelkyně Kollára se podle jejich slov vícekrát dostaly s některými do konfliktu, a to i kvůli probíhajícímu zákazu návštěv.

V případě, že se sestry a další dotyční lékaři vůči takovému jednání ohradili, mělo se jim pohrozit výpovědí či stažením vánočních odměn.

„Nastaly tu trochu střety mezi přítelkyněmi Kollára a sestřičkami. Došlo i k výměnám názorů,“ uvedl jeden z lékařů.

Podle jedné zdravotní sestry pak tyto jeho dámské návštěvy nedodržovaly žádná pravidla a ani hygienicko-epidemiologický režim. Po oddělení měly chodit bez ochranných prostředků.

Další ošetřující pak uvedla, že dámské návštěvy se u Kollára střídaly dokonce i v noci. Poté, co mělo docházet ke zhoršování stavu mezi jeho přítelkyněmi a personálem sester, zakročila vrchní sestra.

„Napomenula i Kollára, že takto to dál nemůže fungovat,“ uvedl lékař s tím, že se Kollár ale rozčílil a zavolal ředitele, kterému si stěžoval na takové chování.

Vyvrcholení sporu

Vyvrcholení sporu mělo přijít, když přišlo na vaření čaje. „Jedna z Kollárových přítelkyň řekla sestře, že už dvě hodiny čeká na čaj. Sestřička se ale ohradila, že ona tu není na to, aby vařila čaj,“ popsal spor lékař.

Personál nemocnice však vidí problém i ještě někde jinde. Když totiž přišla doba výplaty, dozvěděli se, že došlo i na vánoční odměny. Sestry a vrchní sestra, které měly tento konflikt, však odměny nedostaly.

Zmiňme, že nemocnice spadá pod ministerstvo vnitra, které vede Roman Mikulec z OĽaNO. Ministerstvo odpovědělo, že potvrzuje zákazy návštěv v nemocnici, ale v odůvodněných případech lze udělit výjimku. Dodalo, že odměny ještě nebyly rozdělovány a tudíž se ani nevyplácely. Každé oddělení dostane svůj rozpočet na odměny a ten následně přerozděluje primář příslušného oddělení, vysvětlila mluvčí resortu vnitra Barbora Túrosová.

Nutno podotknout, že samotný Kollár se za „kauzu s čajem“ omluvil. „Čajová aféra předsedu velmi mrzí, ale po nehodě mívá dny, kdy celkový stav a bolesti akceptuje dobře, ale někdy je to psychicky těžké a necítí se nejlépe, jako tomu bylo i v tomto případě,“ uvedla mluvčí Jsme rodina Linda Tribusová.

Stud Eduarda Chmelára

A tato aféra neunikla Eduardovi Chmelárovi, který neskrýval negativní reakci. „Už dávno jsem se nestyděl za tuto republiku jako dnes ráno, když jsem se dočetl, že Boris Kollár má v nemocnici ženské návštěvy, které u něj zůstávají na noc a sestřičky je musí pod hrozbou ztráty zaměstnání obsluhovat,“ uvedl Chmelár.

Následně Chmelár poukázal na to, že žijeme v době, kdy se nemohou obyčejní lidé dostat k umírajícím příbuzným, když nemocnice protizákonně odebírají po porodech maminkám děti a „papaláši si užívají život bez omezení a myslí si, že tam, kde v civilizované společnosti následuje okamžité vyvození politické odpovědnosti, rozhořčené veřejnosti stačí omluva“.

A nitku nenechal suchou ani na premiérovi, který taktéž zveřejnil svůj status na sociální síti pojednávající o situaci.

Podle Chmelára je nestoudné, aby i v takových chvílích shazoval vinu na personál nemocnice, že po příchodu na kliniku jim sestra neřekla ani slovíčko o tom, že porušují pravidla.

„Pane premiére, vy fakt nemáte v sobě kousku studu a nejste schopen uvědomit si důsledky vašich činů?“ vzkázal mu.

Konstatoval, že nemůže přece čekat, že budou lidé rozumět omezením a mlčky je všechna snášet, kdy se oni sami chovají jako „opice“, kterým je dovoleno úplně všechno.

„Očista společnosti předpokládá, že budete mít stejné nároky na sebe jako na ostatní. (…) Vlastně, kdybyste byl premiér, který za něco stojí, okamžitě byste vyjádřil v této situaci podporu sestřičkám. Vy se však na ně ještě i bezostyšně vymlouváte, že jste nevěděl, že je zákaz návštěv. Proto to dělám za vás: ctěné zdravotní sestry, národ stojí za vámi, vaši těžkou práci si nesmírně vážím a nikdo nemá právo šikanovat vás a vyžadovat od vás obsluhu štětek papalášů. Jsme s vámi,“ dodal.