Bývalí premiéři SR okomentovali přiznání Jankovské. Podle Fica ji trápili několik měsíců

Ve středu se Monika Jankovská před vyšetřovatelem Národní kriminální agentury přiznala ke své trestné činnosti. Vypovídat měla rozsáhle. Uvést měla okolnosti, které jsou jí známé o skutcích, které jsou jí kladeny za vinu.

Zároveň se podrobně vyjadřovala i k osobám, které souvisejí s jednotlivými obviněními, mezi nimi i k podnikateli Kočnerovi. Stíhána má být pro korupční trestné činy. Ve vazbě skončila po policejní akci Bouřka. Další obvinění jí přibyla po akci Vichřice.

Jankovská měla ve výpovědi uvést, že angažovanost v kauze směnek ve prospěch Mariána Kočnera brala jako pomoc kamarádovi. Mariána Kočnera podle vlastních slov znala od roku 2016, přičemž ve věci směnek, jejichž vyplacení se dožadoval u soudů, ji poprvé oslovil v roce 2017.

Podle Moniky Jankovské ji však Marián Kočner ujišťoval, že směnky jsou pravé. Zároveň uvedla, že Markízu, od které chtěl Marián Kočner vysoudit vyplacení směnek, nikdy neměla ráda pro její údajně neobjektivní zpravodajství.

Další důkaz

K její výpovědi se nyní vyjádřili i bývalí premiéři Slovenska, a to Robert Fico a Peter Pellegrini. Podle Fica žádný rozhovor o směnkách nebyl.

„Ani v podstatě nemám důvod její výpověď komentovat. Je to jen jeden z dalších důkazů, že Směr a jeho představitelé s těmito věcmi nic nemají,“ uvedl.

Poukázal však na údajné nezákonné držení několika lidí ve vazbě, včetně Jankovské, kterou „tam trápili několik měsíců“. Vazbu v této souvislosti přirovnal k mučicímu nástroji, což je „nevídané ve 21. století“.

„S paní státní tajemnicí jsem jako předseda vlády řešil především otázku koordinace zastupování státu v obrovských státních sporech a ochranu spotřebitele,“ uvedl expremiér. To, co měla dělat, prý dělala dobře, dodal.

Co se týče Pellegriniho, ten deklaroval , že si nevzpomíná na takový rozhovor s bývalou státní tajemnicí Jankovskou, ve kterém by si povídali o Mariánovi Kočnerovi a kauze televizních směnek. „Nejsem si vědom, že bych to s ní nějak rozebíral,“ řekl novinářům.

Pokud je pravda, že se snažila ovlivňovat rozhodnutí soudu, je to podle něj špatné a jde o trestný čin. Pellegrini tvrdí, že spí klidně, protože ji k ničemu takovému nikdy nepovzbuzoval.

„Mohu všechny ujistit, že já ji určitě nepovzbuzoval, nežádal a ani nechtěl, aby řešila něco ve prospěch Mariána Kočnera,“ dodal.

Uvedl také, že se určitě vícekrát setkali na oficiálních pracovních jednáních. Nepamatuje si však obsah všech rozhovorů. Jako premiér chtěl podle vlastních slov dělat vše pro to, aby spravedlnost platila pro všechny stejně.