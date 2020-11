„Kapitán lodi“ Matovič vymyslel originální vysvětlení, proč se nechá naočkovat jako úplně poslední

Před časem Matovič slíbil, že až bude vakcína proti koronaviru hotová, nechá se naočkovat jako jeden z prvních. V pořadu Na hraně však změnil názor a uvedl, že se nechá naočkovat jako úplně poslední.

„To jsem jednou slíbil, a pak jsem si uvědomil, že prioritu by měli mít pracovníci ve zdravotnictví a starší lidé, kteří jsou navíc ohroženi. Čili ideální by bylo, abych se naočkoval jako úplně poslední, tedy, aby se každému, kdo vakcínu chtěl, ustoupilo. Zároveň by pak lidé pochybovali o tom, zda se dám očkovat. Takže, já říkám, že se na 100 % očkovat dám, ale připadalo by mi to férové, abych byl jako kapitán lodi očkován úplně poslední. Aby všichni ti, kteří by měli být chráněni přede mnou, chráněni byli,“ prohlásil slovenský premiér.

Kvůli pochybnostem o narychlo vyvíjeným vakcínám slovenský vědec Pavol Čekan dříve prohlásil, že by měl vzniknout fond na odškodňování lidí, kteří by měli následky po vakcinaci proti covidu-19. O tomto návrhu je Matovič připraven diskutovat.

„Myslím si, že i televize, média, vědci a politici by měli společně vymyslet způsob, jak poctivou diskuzi na toto téma lidem zprostředkovat. Abychom všechny ty starosti a strachy nějakým způsobem vyřešili,“ poznamenal předseda vlády.

Vakcinace má probíhat na dobrovolné bázi a měla by být zdarma. Podle ministerstva zdravotnictví by se prvních 300 tisíc dávek mělo na Slovensku objevit již v druhé polovině prosince. Slovenský premiér dříve ovšem uváděl , že lidé, kteří se nenechají proočkovat, mohou mít určitá omezení, konkrétně se to bude týkat možnosti vycestovat.

Matovič rovněž hájil další kolo celoplošného testování, a to navzdory tomu, že ho někteří odborníci nedoporučují. Premiér k tomu poznamenal, že ani první kolo žádný z odborníků nedoporučoval a dokonce prezidentka Zuzana Čaputová den před jeho provedením varovala, že ho země nezvládne. Plošné antigenní testy ale podle něj tehdy prokázaly svou efektivitu.

„Měli jsme náběh na 6000 případů denně. Tím, že jsme použili plošné testování, tak jsme tu křivku zlomili a vzhledem k tomu, že ten efekt už přestal fungovat, ta křivka začíná růst. Ale všechny země kolem nám záviděly, protože si ten nárůst užily a my jsme ochránili nemocnice, zachránili jsme tisíce životů,“ pochvaloval si Matovič úspěch testování.

Další kolo celoplošného testování by Matovič chtěl prosadit již pro příští víkend. Část koalice ale s tímto nápadem nesouhlasí. Koaliční vládní SaS chce plošně otestovat pouze nejvíce zasažené oblasti.

Připomeňme, že na Slovensku během čtvrtka přibylo 1 849 potvrzených případů koronaviru. Celkem bylo za celou dobu trvání epidemie nakaženo 103 106 lidí, 59 285 nemocných se již vyléčilo a covidu-19 podlehlo celkem 771 lidí.